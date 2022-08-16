14日建商未按照施工計畫施工，造成自強一路路面坍塌，自強一路83巷7棟透天厝變成危樓。（崔正綱攝）

高雄市自強一路建案施工不慎、害7戶鄰宅成危樓事件，副市長林欽榮16日下午在市政府3樓多媒體簡報室公布調查報告。林欽榮表示，承造商未依照施工計畫鋼板樁作為擋土支撐工法施工，導致這次災變，高市府承諾負起協助追究起造人及承造人、設計監造者的責任，協助受影響居民求償到底，為權益做最大保障。

調查小組由高雄市建築師公會陳奎宏理事長、高雄市土木技師公會黃國忠副理事長、高雄市結構工程工業技師公會侯政成理事長、中華民國大地工程技師公會呂彥龍副理事長及市府政風處、法制局等單位組成專案會議。

林欽榮表示，經過四大專業技師公會等專家共同討論，一致認為事故發生原因為承造商未依照施工計畫施工，未落實建築技術規則授權「建築物基礎構造設計規範」訂定所允許的工法：鋼板樁作為擋土支撐之施工工法，導致這次災變。

林欽榮表示，依據大地工程技師公會代表指出，工地基地鄰近地層屬淺層為砂土層，深層為砂黏土層互層地質，又臨近愛河感潮段，且地下水位極高，施工難度原本就較高，承造人理應注意而未注意，是造成本案發生開挖基地內外水位不均衡，導致鄰近周邊土壤塌陷的主因。是營造工程有問題，而非建築設計的問題。

林欽榮指出，這次審核過程內，要求詳細3月分倒塌至6月分復工過程如何進行。當時3月停工到6月20日復工，是經過3大公會長達3個多月審核施工計畫，並現場履勘達13次，認定審核過程上嚴謹且合法。

林欽榮強調，本案因施工問題發生的鄰損事件，導致工安情事，高市府承諾協助追究起造人及承造人、設計監造者的責任，已由工務局委託高雄市建築師公會，為7棟損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，並責令工務局偕同法制局設置協商機制，協助民眾求償到底，為民眾權益做最大保障。

另外媒體詢問關於此次事件與建築設計無關，那工務局長楊欽富是否不需負任何政治責任？林欽榮表示，事故發生在施工營造，而非設計問題，要求承造人負起最大責任，理應注意而未注意，應予以追償到底。