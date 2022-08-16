桃園市中壢區自強里里長李樸威2017年擔任自立新村管委會主委時，涉嫌與李姓妻子、孔姓管委會成員，收受廠商100萬回扣裝設社區LED燈管。桃園地檢署日前約談到案，依涉嫌背信、詐欺重大，3人皆以10萬交保。

自立新村國宅社區由台灣省政府與國防部合作改建老舊眷村而成，在2003年完工，有2300多戶。桃園地檢署日前指揮調查局桃園市調查站偵辦自立新村管委會成員涉嫌收受回扣案，據了解，李樸威是時任自立新村管委會主委，社區2017年汰換LED燈，原本已與某廠商談妥，但另間廠商透過中間人找上管委會，並稱可以給予1百萬回扣，為此管委會改變主意，開標時給予另間廠商最高分。原本應該是300多萬的標案，因百萬回扣浮報到400多萬。

當時談妥的廠商因此不滿，還在社區到處張貼海報控訴此事，但因為沒有積極證據，最後不了了之。不過桃園市調查站接獲檢舉後，抽絲剝繭找到相關證據，才報請檢方指揮。

另李樸威也涉嫌去年環保志工環境教育觀摩時，因有10多人因故無法參加，找來熟識朋友頂替環保志工。桃園地檢署上周約談約談李樸威、其李姓妻子、孔姓管委會成員到案，認3人涉嫌背信、詐欺重大，皆以10萬交保。記者去電李樸威，他說，這牽扯太多，也跟選舉有關，但自認「沒有什麼問題。」