青年組第4名。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

青少年組第5名。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

青少年組銅牌。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣君毅高級中學機器人戰隊今年參加第52屆全國技能競賽，榮獲青年組金牌、第4名；青少年組銅牌、第5名，總成績再奪全國第1，再創全國技能競賽機器人職類最佳成績。

高中部金牌得主李家陞、許宇綸高一開始積極投入機器人競賽，去年參加第51屆技能競賽取得中區銅牌，晉級全國賽因一時失察與獎牌失之交臂，今年重整旗鼓發揮團隊合作精神，賽前一刻運用學校所教導「正念呼吸法」穩定軍心，一路奮戰拚到夢想到手。

第4名得主邱浩愷、鍾宇綸，是君毅國中部機器人特色班應屆畢業生，兩人曾為青少年組金牌得主，這次越級挑戰青年組榮獲全國第4名佳績，技驚全場潛力無窮。

國中部銅牌得主黃裕程、林師聖兩位好手目前就讀9年級，曾參加TIRT機器人大賽取得佳績，這次在競賽場上合作無間，果然再下一城；曾宣承、游珺珼是學校第1組具有「科技女力」的參賽隊伍，一位發揮機構設計天賦，一位發揮程式邏輯思維，相輔相成。

校長林慶旺表示，君毅資訊科戮力發展機器人特色多年，參加國內外大賽屢獲佳績名聞遐邇，全國技能競賽是國內技職最高等級賽事，連續多年勇奪最佳績證明君毅機器人戰隊實力堅強，特別感謝黃新福、林汶忠兩位金牌教練用心指導及所有參賽選手不斷努力精進堅持到底。榮獲全國技能競賽金牌者除頒發12萬獎金外，應可順利保送第一志願國立台灣科技大學，提早取得頂尖科大入學資格。

黃新福說，學校課業要求高，要空出時間練習機器人，蠟燭兩頭燒情況下，自主管理及自主學習特別重要，為了圓夢，孩子們夜間及週末準時到校集訓是致勝關鍵，這次能夠再創下佳績實至名歸。