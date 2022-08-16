近來半導體產業雜音不斷，美國財經媒體發文警告，隨著全球經濟面臨衰退風險的逼近，晶片製造廠商正在為未來幾個月特別嚴峻的轉變做準備，屆時該產業可能從疫情期間創紀錄的銷售成長，轉變成陷入幾十年來最嚴重的衰退。花旗集團分析師克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）則說，預期每家公司和每種類型的晶片都可能受到影響。

報導指出，在疫情大流行期間，半導體市場訂單大幅增加，部份人士原預期榮景可以持續數年，但目前晶片製造商已開始面臨庫存增加、需求萎縮的問題。回顧疫情在全球大爆發後，居家辦公、線上教學興起，因此帶動個人電腦（PC）和其他設備的需求，電子設備製造商甚至願意以任何價格購買晶片。

不過半導體業正從繁榮走向蕭條，像是輝達就警告，公司核心業務年減幅將達40％，美光也示警許多領域的需求正迅速蒸發。報導提到，晶片業上次出現這樣低迷的情況是在2019年，通常不會持續太久的時間，但由於全球經濟疲軟，如果在經濟陷入衰退的同時又出現庫存調整，恐怕不會像前次衰退後那樣迅速反彈。

花旗集團分析師克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）則說，市場正面臨自2001年、至少十年以來最嚴重的半導體衰退，甚至是近20年來最嚴重的衰退，預期每家公司和每個終端市場都會經歷一次調整。