炎炎夏日，許多女星都趁著戲水消暑時，大方露出傲人火辣的魔鬼身材，讓不少男性網友眼睛大吃冰淇淋，E級女神「元元」吳婕安PO出穿著比基尼的清涼美照，一對傲人上圍呼之欲出，此外，和她一同出遊的好友林莎，也是不惶多讓曬出火辣身材照，立刻成為網友聚焦目光。

元元近來將一頭飄逸長髮剪成俐落短髮，不忘詢問粉絲意見：「短髮の我是不是有不一樣的感覺？

玩水頭髮都不會用濕」，接著附上一系列身穿白色比基尼的辣照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，轉過身全裸白皙美背大方見客，此外，一對傲人上圍露出大半截，幾乎要直接平放在泳池畔，讓人看得目不轉睛，久久無法將視線移開。

與元元一同前往的林莎，火辣身材也是不惶多讓，只見她身穿黑色比基尼，一樣對著鏡頭露出甜美微笑，一個側身只見火辣S曲線及蜜桃翹臀全都露，此外，她對著鏡頭大方露出傲人北半球，還擠出一條深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，才短短4小時就吸引6萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「這....也太...辣了吧....」、「忍不住了 謝謝林莎」、「好羡慕那位救生員」、「林莎身材好正啊 想和你一起玩水」、「林莎和元元身材和臉蛋都是女生的極品」、「短髮元真的好可愛，身材也好棒」、「元元好美 回到18歲」。