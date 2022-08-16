東區店面租金甚高，過去承租大面積的銀行業者，部分選擇退出東區忠孝東路上租金最貴的金店面，近期市府商圈的忠孝東路上也有銀行業者搬遷至附近，遺留下的店面今年2、3月則有新的租金行情，分別單坪月租金達每坪7940元與7795元，租金行情是今年信義區實價的第二高價與第三高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去外商銀行曾經承租忠孝東路四段的店面，但因為租金太高加上銀行轉型撤出東區，後來分割對外出租，一度還出現每坪1.9萬元的高價；另外，忠孝東路上還有安泰銀行，對外出售後一度分割做為特賣會使用，現在則打造成精品鐘錶品牌的旗艦店，東區因為租金甚高，前幾年陸續都有銀行業者調整據點或選擇退出。

此次已經開業達25年的彰銀永春分行，因為租約屆期且房東擬將房屋恢復原格局，因此今年已經搬遷至附近的新行舍，而搬遷後的店面今年2、3月分別有兩筆實價行情，分別是月租25萬、24.5萬元，每坪單價為7795元與7940元，而目前現況一間是玩具特賣會，一間則是裝潢當中，登記裝潢業者則為酒業。

除了忠孝東路五段銀行店面順利招租外，空置一年多的亨得利店面，近期也正趕工當中，目前做為賀凱國際的OUTLET快閃店，從一些空置店面都能陸續出租，不難看出市府商圈的店面相當具有活力。