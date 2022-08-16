受終端消費市場衰退影響，康舒(6282)預估，第3季營收將較第2季下滑，但會比去年同期好，由於車電產品新客戶將於第4季開始出貨，第4季營收可望是今年高點，康舒表示，過往上下半年營收比重約45:55，今年維持相同的狀況，預期下半年營收還是會比上半年好，全年營收維持雙位數成長目標。

康舒今天下午舉行線上法說會，由於缺料緩解及企業用電源出貨成長，康舒第2季合併營收為65.22億元，季增8%，年增35%，為單季歷史新高，營業毛利為11.36億元，季增24%，年增51%，由於漲價效益顯現，單季合併毛利率為17.15%，季增2.28個百分點，年增1.91個百分點，營業淨利為2.58億元，季增166%，單季稅後盈餘為2.53億元，季增141%，年增44%，為8年來單季新高，單季每股盈餘0.49元；累計上半年營業毛利為20.48億元，年增30.77%，合併毛利率為16.05%，年增0.03個百分點，稅後盈餘為3.59億元，年增38.1%，每股盈餘為0.7元。

就各產品來看，電源供應器約佔89%，金屬沖壓產品因NB需求減緩，比重下降至8%，新事業(能源及電動車)約佔3%；其中電源供應器Enterprise企業用電源(包括：伺服器、資料中心、儲存設備、燃料電池、網通設備、POS系統、工作站電腦、智慧電網、醫療設備等產品)及Consumer消費用電源(包括：桌上型電腦、筆記型電腦、手機、AR/VR、智慧家庭、電動自行車、機頂盒、多功能事務機等產品)佔比分別約45%及44%。

通膨升息致使消費性市場需求減緩，且電表產品有標案空窗期，康舒7月合併營收下滑20.62億元，月減17.46%，累計前7月合併營收為148.22億元，年增27.47%，展望第3季，康舒表示，由於第3季為電表產品標案空窗期，且陸系伺服器品牌客戶訂單有些下滑，預估第3季營收及毛利率均將較第2季下滑，不過第3季營收可望較去年同期個位數成長。

康舒近幾年積極發展汽車電子及新能源產品，其中新能源業務包括：發電及儲電，未來希望能做到能源管理；至於汽車電子主攻電控相關產品，包括：Inverter、OBC(On board charger，車載充電器等)，康舒表示，公司專注在多合一產品，目前客戶有美系及日系，預計第4季開始出貨，成為推升第4季營運優於第3季、單季營收為全年高峰的主要動能，公司目標是明年車電產品佔比達5%到10%。

康舒表示，過往上下半年營收比約45:55，雖然景氣下滑，今年還是相同季節性，預估下半年營收將優於上半年，全年營收維持雙位數成長目標。

在廠區方面，康舒淡水新廠預計8月底搬遷完成，新廠較舊廠產能增加約50%，目前大陸廠區(武漢及塘廈廠)約佔康舒產能70%，在淡水新廠加入後，大陸廠區佔比將降至65%到70%。