行政院長蘇貞昌表示，執行國民法官制就是要讓人民了解司法，但司法審判要取得人民信任相當不容易，不過行政院絕對全力支持，希望讓司法改革順利進行。（蔡雯如攝）

國民法官制度將在2023年上路，行政院長蘇貞昌今參訪新北地院，旁聽國民法官模擬庭，媒體問及關於駐美代表蕭美琴等人被列入中共台獨頑固分子名單，蘇貞昌未多回應，即前往法庭。他致詞表示，過去觀念都是「民可使由之，不可使知之」，現在執行國民法官制就是要讓人民了解司法，但司法審判要取得人民信任相當不容易，不過行政院絕對全力支持，希望讓司法改革順利進行。

蘇貞昌今在司法院長許宗力、法務部長蔡清祥等人陪同下到新北地院，司法院報告，因應國民法官制明年上路，全台法院已舉行162場實務模擬法庭，幾乎每個法院都已輪流舉行3、4場，只要具中華民國國籍，且年滿23歲的民眾都擔任國民法官，參與還可獲3000元補貼，未來將由3名法官、6名國民法官一起參與重案審判。

曾任律師的蘇貞昌表示，他已經很久沒有在法庭講話，現在力推國民法官制，就是希望讓人民了解、參與司法，這是相當不容易的，司法要審判又要得到人民信任，神明都難做，何況是人，難免期待和事實有落差，但政府朝各方面努力，也在司改國事會議上要求設立國民法官。

蘇貞昌說，推動國民法官相當不簡單，該制度明年1月1日就要正式上路，為了迎接新時代來臨，她特別來參訪旁聽，向國人同胞報告，希望大家一起參與司改，遵守相關規定責任，大家一起努力才能成功推動國民法官。