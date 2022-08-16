每年吸引破萬人次欣賞的淡水漁人碼頭煙火秀，今年將在中秋連假起的3個週末登場，抓住民眾想要用輕鬆的方式欣賞淡水漁人碼頭煙火秀，雄獅旅遊獨家與淡水的福容大飯店漁人碼頭店合作，於煙火施放期間在「河岸露台」舉辦雞尾酒晚會，不用人擠人就可以輕鬆欣賞璀璨煙火，每場限量50位，每人1314元，即日起在雄獅官網開賣。

淡水漁人碼頭煙火秀將於9月9日、11日、18日、25日每晚8點登場，煙火施放時間加碼至最長9分9秒，還有水舞秀一同展演，提供震撼的視覺體驗。雄獅旅遊獨家包場安排淡水福容飯店「河岸露台」煙火席，讓旅客輕鬆享受絕佳視野欣賞煙火美景，另外還可搭配高鐵自由行及住房方案，每人8099元起，自由行下單輸入折扣碼「COOLFIT500」，還可再享500元優惠。

福容大飯店漁人碼頭店以飯店獨特的郵輪造型、全台最美夕陽及無敵海景房廣受旅客喜愛，館內有阿基師茶樓及淡水特色小吃、排隊名店「蘭芳花椒麵」的自助餐，更有戶外泳池、親子體能館、VR虛擬實境、星光電影院、親子電動車等休閒設施，景區內還有全台看夕陽最美的星巴客。若想來趟親子假期，也可入住暑假熱銷的「無敵海景親子假期」，每房7999元起，贈送300坪親子體能館無限暢玩，也能加價升等海景露營房，周日至周四入住還可搭配悠遊國旅補助。