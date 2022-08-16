近年因年改延退風潮導致警官缺額減少，警察大學的招生名額也連帶減少，讓入學窄門變得更窄。台南市警六分局鹽埕派出所警員許智豪一連考了4年都失利，去年更只差0.18分高分落榜，但他仍不氣餒繼續拚戰，今年終於如願考取警大二技交通系，一圓警官夢，奮鬥故事也在同事間傳為佳話。

今年28歲的許智豪，警專31期，2014年畢業後即分發到警六分局鹽埕所服務，一待就是8年。在同事的眼中，許智豪不僅是通緝剋星、監視器達人，工作時更不計較、樂於助人，不管是不是自己受理的案件，只要發生在鹽埕所轄區，他都放在心上，積極查辦。

2019年3月間，有民眾賴以維生的小貨車遭竊，竊嫌拔牌又將車體塗漆變裝，自以為高招，但仍被許員識破逮捕；他也曾協助迷途阿嬤，連同腳踏車及人，一起載送返回10多公里遠的住處。

「你有多渴望，決定你有多大成就」，許智豪認為，在鹽埕所服務8年期間，看過分局門口貼過無數紅榜，有頭髮斑白的老學長多次落榜後如願考上，也沾光過學妹、警專同學上榜的喜悅，今年終於輪到自己上榜，他想以自身經驗勉勵有志報考的警察同事們，「只要堅持到底，努力不懈，下一次門口紅榜上的名字就會是你！」

鑑於近年來警大二技班的招生名額直線滑落，從2019年的30個名額，縮減至2022年只有10個名額。對於許智豪4度落榜仍持續拚戰的精神，警六分局長許敏能、南區警友辦事處主任楊福明等人，都對他深表祝福與喝采。