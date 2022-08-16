對此，柯志恩競選辦公室發言人李明璇質疑，民進黨真的要把法案無法三讀的責任怪罪在少數黨身上嗎？呼籲不要本末倒置，指鹿為馬。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前提出「高雄觀光若只靠幾隻小海豹，活動後會再次蕭條」，引發藍綠口水戰。民進黨湧言會6名高雄女將今（16）日譴責柯是「修法草包」，胡言亂語只為唱衰高雄。柯辦回批，民進黨在立院占多數，因此「文化創意產業發展法」修法未過，奉勸別指鹿為馬。

高雄市議員李雅慧指出，柯志恩曾說在教育文化委員會時期，提出「文化創意產業發展法」修法；但實際上，柯的修法版本最後通過者，僅有將「文建會」改成「文化部」，況且這是因配合中央政府組織改造，也與其他立委的提案版本相同。

李雅慧還提到，柯志恩曾說參與過「文化藝術獎助條例」的法案修正，但經查，柯於2017年「連署」林德福等3位提案，而且該提案在柯任內並未三讀，後續又因屆期不連續，2021年三讀通過的版本，也沒有柯志恩名字在內。

李雅慧直批，柯是修法草包，明明沒有她版本通過的實績，卻硬要講成是她的功勞，搶功勞搶到同黨立委身上，也算是國民黨內的奇葩。

針對柯志恩「小海豹蕭條說」，高雄市議員鄭孟洳提出數據打臉柯志恩指出，文博會帶動周邊觀光產值高達8.2億元，逾65萬人次參與，是去年2倍。她更質疑，若文博會繼續在台北舉辦，怎能帶動起中南部的文創產業發展？「柯志恩妳就承認是用台北觀點看高雄，妳對高雄的產業規畫一竅不通！」

對此，柯志恩競選辦公室發言人李明璇回應，柯志恩日前提到「文化創意產業發展法」修法，是盼文創法明確區別營利與非營利事業的問題，讓非營利的純藝術文化事業，納入文化藝術獎助條例的範圍，成為文創的重要後盾，也藉此讓有限資源獲更有效地分配。

李明璇更指，當初法案最後沒三讀通過，就是因為立法院第9屆民進黨是多數政黨，有什麼法案「可以過」、「不能過」通通操之在民進黨團手中，在野黨有多少民生法案因執政黨一句話「做不到」而被封殺在委員會當中。這些議員可能不知道民進黨在立法院有多霸道？

李明璇回批，綠營民代及候選人應該要更用心，她質疑民進黨真的要把法案無法三讀的責任怪罪在少數黨身上嗎？呼籲不要本末倒置，指鹿為馬。