警方當場逮捕14名「老毒蟲」。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方在房內發現各項賭博設施。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和警分局近日掌握，一名住在台北市萬華區的44歲陳姓男子長期販賣毒品，經連日蒐證後於14日攻堅查緝，當場逮捕14名「老毒蟲」，更在房內發現各項賭博設施，全案詢後依毒品罪嫌移送法辦。

中和警根據先前「安居緝毒專案」所查獲之毒品案件向上溯源，得知毒品海洛因的賣家就是住在和平西路3段某舊公寓的陳男，遂開始蒐集相關證據，並向地院聲請搜索票，14日早上10時許見時機成熟，協同保大霹靂小組，攻堅逮人。

警方破門後發現陳男在內，還有53歲吳姓男子等13名毒蟲，年紀皆偏高，其中還有3人遭到通緝；犯嫌當下四處逃竄，藏於房內，欲躲避查緝，仍被警方一一揪出，並查獲市價70萬元、毛重174.09公克的一級毒品海洛英。

此外，警方還在房內發現骰盅、麻將以及賭博機台「小瑪莉」，在場毒蟲向警方坦承，由於該處舒適還供賭博設施遊樂，大家是「以賭毒會友」，會私下相約至該處賭博，並購買、吸食毒品助興。

警方隨後將陳姓等14名犯嫌全數帶返，並依毒品罪嫌送辦，中和警分局長李建廣表示，為貫徹安居緝毒政策決心，中和警將持續加強掃蕩毒品，務必溯源斷根、瓦解販毒集團，以創造無毒家園，確保國人健康。

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