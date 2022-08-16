近來屢有國人遭詐騙至柬埔寨等東南亞國家打工，國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌16日出席悠遊卡20周年慶祝活動後表示，現在不要追究台胞前往工作的原因，而是應該拿出具體可行辦法，除了勸阻可能要去的人千萬不要去，再來是積極搶救受難台胞。

由於外界批評政府在此事上沒有作為，郝龍斌則說，政府如果真的要好好做，就一定做得到，但現在政府有很大努力空間，從這件事就能真正看出來，民進黨是不是「有政府會做事」，還是「有政府不做事」。