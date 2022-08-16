好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)打了場天價誹謗大戰，雙方離婚多年卻仍能在法庭上大爆彼此猛料，兩人的財務狀況也隨之被攤在群眾眼前，強尼戴普的財務經理人就透露，強叔雖然背負「家暴男」醜名後慘被封殺，但過去13年他也賺了許多錢，且有沒有工作似乎不太影響他的消費習慣，一個月支出仍高達200萬美金(約台幣6千萬)，導致常常手頭沒這麼寬裕可付帳單。

身為好萊塢巨星，其收入非常人能比拚，雖然並非所有明星都花錢如流水，但多數還是有著相應的價值觀，如強尼戴普大手大腳花錢的程度，就讓人嘆為觀止，外媒報導，強叔在被封為「家暴男」封殺前，撈金能力相當驚人，其財務經理人透露他至少賺了6.5億美金(約台幣195億)，而被封殺沒工作這些年，他也沒調整花錢的方式。

財務經理人透露，強尼戴普有陣子每個月得花30萬美金(約台幣900萬)去養他的40人團隊，還得花1萬美金給保安經理、35萬美金保養遊艇、3萬美金買酒及10萬美金給專業醫師來幫助自己勒戒等，但這些對一般人來說相當豪奢的花費，對於還有片約時的強尼戴普根本不算什麼，因為他光拍《神鬼奇航》系列的合約，一部片就高達2千萬美金(約台幣6億)，另外還有高比例分紅可領，真的超會賺。

而強尼戴普不只花錢在自己身上，對朋友也很慷慨，他曾幫《賭城風情畫》原著好友杭特湯普森圓夢，在好友過世後，花大錢將他的骨灰用大砲灑向空中，並瀟灑地對外表示：「反正花的是我的錢，我高興將1萬5千顆棉花糖射向天空，也是我的事」。

而在安柏赫德將他貼上「家暴男」標籤後，強尼戴普隨即被踢出新片《怪獸與鄧不利多的秘密》之列，之後就沒有什麼收入來增長他的財富，但這些年強尼戴普花錢仍未因此節制，原本還有195億身家的他，吃老本加上花大錢打官司，以致到今年他身上只剩約2.1億美金(約台幣63億)，只剩3分之一，但最近他不僅打贏官司可期待賠償金入帳，還打著巨星招牌賣了700多幅畫作，賺進360萬美金(約台幣1億800萬)，近日又跟Dior簽了數百萬的香水代言合約，看來身家可望慢慢成長回來，不至於窮困潦倒。