亞洲最大XR展演「XR無限幻境」。（高雄電影節提供）

2022高雄電影節今（16日）公布影展主視覺「惡宇宙」。由大象兔設計師Abei劉正堃操刀。承襲雄影視覺強烈的插畫影像風，加上Abei獨創「MASKBOY」與雄影火球人的角色互動，創造出具黑色幽默的惡趣味氛圍，呼應「惡宇宙」追求自由、反對強權壓迫的精神。

主視覺以本屆年度主題「惡宇宙」為設計核心，藉影史多部反戰電影為題材，Abei創作出滿版畫面的無意識人群和臉孔，猶如遭集體意識操控的軍團，混入其中的「MASKBOY」，周遭炸開的雲朵，是對戰爭的控訴？抑或生存的花朵？充滿想像力與戲劇張力的視覺，在台灣面臨強權威脅之際，為自由而吶喊。

儘管戰爭議題沉重，Abei表示「惡宇宙」主視覺的設定，仍以詼諧與惡趣味帶來希望，他將位於畫面正中央的「MASKBOY」設定成混入敵方陣營的間諜，卻帶著粗線條、搞不清楚狀況的人設。透過色彩的安排、人物頭部相異的面對方向，凸顯他的奇怪存在與不同特質，帶給大家莞爾一笑之餘，又在「千萬要抬頭」的視線裡，看到希望。

亞洲最大XR展演「XR無限幻境」，以「Finding Goodness」為主題，運用Goodness的雙關意義「美好的／良善的」與「惡宇宙」主題做虛實的對應。運用相同邏輯構圖，轉換成對虛擬場景的想像，例如人物奇幻化、花火置換成糖果、人物視角對換等，營造出逃離現實紛亂的意象，同時期待觀眾走進XR的世界，拆開糖果包裝後找到屬於自己的美好。兩款主視覺並置時，更多了新的觀看惡趣味。

曾在無數戰爭電影中出現的故事，正在現實世界持續上演，從烏俄戰爭到中國對台軍演，從毀滅性武器，到國家級資訊監控，讓這代台灣人更感同身受。面對強權脅迫的處境，2022高雄電影節以「惡宇宙」回應，在「MASKBOY」溫暖的視覺中，一同看見自由、為自由而戰。2022年高雄電影節於10／14（五）至10／30（日）期間舉辦，精彩片單與活動資訊將陸續公布。