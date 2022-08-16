證券交易所公告，自111年8月18日起，中福(1435)及如興(4414)停止買賣、同開(3018)繼續列為變更交易方法、晟鈦(3229)及中視(9928)恢復交易方法。

證交所表示，經形式審閱本國上市公司(除金融保險公司計34家申報期限至111年8月31日外)，111年第2季財務報告之相關處理如後：

中福國際未依法令期限公告申報111年第2季財務報告，核有證交所營業細則(下稱同細則)第50條第1項第1款規定情事、如興公司前因有同細則第49條第1項第14款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查如興未依法令期限公告申報111年第2季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自111年8月18日起停止其上市有價證券之買賣。

在部分變更交易方法原因消滅，惟仍繼續變更交易方法部分，同開科技工程公司上市有價證券經列為變更交易方法，嗣查同開最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，核已符合同細則第49條第2項第3款規定，惟因尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，爰繼續將其上市有價證券列為變更交易方法。

恢復交易方法方面，晟鈦公司及中國電視事業公司前因有同細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查渠等公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，證交所已公告自111年8月18日起，將其上市有價證券恢復交易方法。