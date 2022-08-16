美國總統拜登將於周二簽署《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），但此法將取消目前大多數電動車車款享有最高達7,500美元的稅負抵免。

白宮宣布，拜登總統將於周二簽署這項規模達4300億美元的氣候、醫療保健與稅賦法案。

該法案將調整現行7,500美元的新電動車減稅優惠措施、為二手電動車全新設立一個價值4,000美元的退款方案，還將提供汽車製造商價值數百億美元的貸款、抵稅和補助方案，鼓勵這些公司生產更綠能的車輛。

代表福斯、通用、豐田和福特等汽車公司的商會汽車創新聯盟（The Alliance for Automotive Innovation）此前曾表示，目前美國有72款電動車、插電式混合動力車與燃料電池電動車符合請領7,500美元抵稅優惠，但在拜登簽署該法案後，其中七成將失去請領資格。而當該法案新的排富修款、價格上限，以及電池與關鍵礦料採購等規定於明年1月1日生效時，當新加入的採購規範生效時，這72款電動車將無一符合獲得全額抵稅優惠的資格。

此外，這項法案規定在北美以外組裝的電動車不能享有抵稅優惠，已引發歐盟與南韓當局不滿，抨擊這將違反世界貿易組織（WTO）規範。奧迪美國分公司、南韓起亞汽車和保時捷公司上周五表示，在拜登簽署這項法案後，購買他們電動車的客戶將無法獲得美國聯邦政府的抵稅優惠。

根據美國國會預算辦公室（CBO）估算，假設以每輛車7,500美元估算，2023年將有11,000輛新電動車獲得稅負抵減。