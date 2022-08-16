台灣民意基金會今（16）日舉行8月民調發表會，主題「裴洛西訪台、中國軍演與台灣民意」，同時公布最新民調，在蔡英文總統聲望方面，4成6贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多5個百分點，相較上個月更重挫7個百分點，而對國安團隊能力，4成3沒信心。台灣民意基金會董事長游盈隆更表示，20歲至24歲年輕支持者，對於蔡英文的支持度下降最明顯，流失了將近20個百分點。

游盈隆認為，蔡英文的8月聲望下滑7個百分點，其中20歲至24歲的年輕人，因為不贊同蔡英文重大政策出現改變，導致這群人在7月對蔡英文的支持度有73.5％，但是8月變成只有53.7％支持蔡，流失了將近20個百分點。游更表示，在不贊同蔡英文部分，7月是26.7%，8月是38%，直接增加了約12個百分點。

在會中的民進黨前立委林濁水表示，民進黨桃園市長前參選人林智堅的論文案，是民進黨參選人心中最大夢靨，而好幾個民調丟出來，蔡英文支持度下降，但民調下滑，也沒有阻止蔡英文力挺林的決心，林智堅嚇壞了，同時也覺得中華大學的論文審議結果恐不妙，所以林智堅才不敢選。