殲-16戰機

美國第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）周二說，他眼見解放軍隊在南海地區的「危險」空中攔截增加。最近一次是在5月時，據稱1架中方殲-16戰機在南海攔截了1架澳洲皇家空軍 P-8海上偵察機。而澳洲國防部說，解放軍戰機當時發射金屬箔片，致使澳洲軍機發動機吸入，對其軍機和機組人員構成「危險」。

據CNBC新聞網16日報導，湯瑪斯說，這類空中攔截增加顯然令人憂心，要是在空中飛行出了某些差錯，那不是個很容許失誤的環境，而中方並未對相關說法立即回應。

湯瑪斯在新加坡的簡報中說，保持航線開放是美國海軍的首要任務。他指出，「航道是我們經濟的命脈……有開放的航道，並有能行得通的運輸……對維持經濟運作來說，是極重要的」。

不過，他也小心翼翼地強調，危險的空中攔截並不常見，令人懷疑，是不是因為不專業的飛行員所致，還是有更廣泛的問題？

同時他也堅稱，需要挑戰北京對南海的主張，「要是你不加以挑戰，問題在於，那就會變成常態……大家就接受了，而突然間，就可以宣稱，整個南海都是他們的領海了」。