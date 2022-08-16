紅蜻蜓成蟲一般在武陵農場，大約是在7至9月較能巧遇看見。（武陵農場提供）

《紅蜻蜓》是小虎隊著名招牌歌曲，曾經傳唱台灣大街小巷，更是充滿六、七年級生滿滿的青春歲月與年少回憶！武陵農場副場長胡發韜說，近日來武陵農場避暑休憩遊客，發現農場出現悠閒飛翔的紅蜻蜓，不只小朋友說沒看過紅色的蜻蜓，連家長都深覺看到紅蜻蜓就陷入青春與湧現年少輕狂的「回憶殺」。

胡發韜指出，台灣過去記錄的紅腹蜻蜓屬成員共9種，多半廣泛分布在台灣北部地區為主，低海拔山區以「焰紅蜻蜓」較多，中高海拔山區則僅有少數區域仍擁有「黃基蜻蜓」蹤跡，多分布平地的「焰紅蜻蜓」推測應該就是小虎隊《紅蜻蜓》歌詞描寫的紅蜻蜓品種。

但因種種因素，平地適合紅蜻蜓的棲地逐漸減少，現在平地由都會區域已較難能夠一睹紅蜻蜓的廬山真面目。武陵農場致力維護自然生態與環境保護，確保生態多樣性與物種豐富多元化，擁有天然清澈無汙染的水域環境，非常適合中高海拔的紅蜻蜓品種「黃基蜻蜓」在此生生不息繁衍族群。

胡發韜說，《紅蜻蜓》歌詞提到「當煩惱越來越多，玻璃彈珠越來越少，我知道我已慢慢長大了，紅色蜻蜓曾幾何時，也在我歲月慢慢不見了…」，其實這更像台灣的紅蜻蜓族群範圍分布與數量的變遷消長的寫照，更能感受到兒時在草原或學校操場滿天飛舞的紅蜻蜓靜悄悄默默的不見了。

胡發韜強調，當山下紅蜻蜓絕大多數早已消逝無蹤，真的只變成童年兒時回憶的紅蜻蜓，也依然能在武陵農場悠遊自在飛翔於乾淨清澈水域間，歡迎無論有看過或沒看過「紅蜻蜓」的小朋友與「資深小朋友」，大家攜朋引伴或闔家同遊來武陵農場看山下少見的紅蜻蜓。