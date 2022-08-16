《捍衛戰士：獨行俠》即將上架串流平台。（CATCHPLAY提供）

「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》自5月上映以來熱度不減，週末北美票房排行甚至衝回前三名，在台也突破7億票房，威力驚人，片中除了阿湯哥討論度居高不下外，奉命執行秘密轟炸任務的年輕菁英飛行員們也受到粉絲的關注與喜愛。飾演呼號「復仇者」的傑艾利斯（Jay Ellis）日前受訪分享拍片趣事，直呼相當佩服阿湯哥體現的拍片精神。

傑艾利斯分享：「當我們還在拍《捍衛戰士：獨行俠》時，湯姆會跟我們鉅細靡遺地描述他昨晚在別部片中看到的場景，你會發現雖然他現在正在拍片，但每天晚上他還是像個學生一樣持續花時間研究電影，這令我印象深刻。」他也透露，為籌備角色，他們特地到內華達的Top Gun學校參觀並和飛行員交流，晚上也一起去酒吧喝酒，但他因為手機沒電跟「巴布」路易斯普曼（Lewis Pullman）借手機，結果害對方要請所有人喝酒，笑說：「電影裡演的都是真的，我把路易斯的手機放在吧台上，結果酒保就開始搖鈴，害他大概請了現場100個人喝免費啤酒，不過事後我有把酒錢給他。」

該片也將於下周三（24日）在CATCHPLAY＋影音平台上架，CATCHPLAY＋官方臉書也祭出快閃抽周邊活動，只要留言回答問題就有機會獲得限量《捍衛戰士：獨行俠》太陽眼鏡，更多活動詳情請洽官方臉書查詢。