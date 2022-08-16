游滄連（左五）今在大園農民節表揚大會獲得傑出專業農民獎。（蔡明亘攝）

梁永興（左六）60歲退休後轉換跑道成為專業農，今獲得傑出雜糧推廣農民獎。（蔡明亘攝）

桃園市大園區今舉辦農民節慶祝大會，表揚30位優秀農民、農事小組幹部及雜糧、畜牧、花卉等推廣人員。（蔡明亘攝）

桃園市大園區今舉辦農民節慶祝大會，表揚30位優秀農民、農事小組幹部及雜糧、畜牧、花卉等推廣人員，其中獲得傑出專業農民的游滄連，非常開心專業農民能被看見，繼承父業的他，如今也迎來兒子加入團隊，將自家農事品牌化，透過網路自產自銷，盼將大園在地農產向外推廣。

大園區農會為市內大型農會，據統計，截至今年7月，正會員有6029人，贊助會員2331人，農會存款總額達243億5011萬元，放款僅103億9104萬元，盈餘高達1億1300萬元，財務體系穩健。

今大園農民節表揚30位優秀農民與農事幹部等，獲得傑出專業農民的游滄連，繼承父親農事種稻超過15年，他表示，一般專業農民鮮少被外界看見，能獲得肯定非常開心，對農業有興趣的兒子退伍後也加入種稻行列，轉型品牌化經營自產自銷，雖農事辛苦，但也盼持續將大園在地農產推廣出去。

另獲得傑出雜糧推廣農民的梁永興，60歲退休後轉換跑道成為專業農，已耕作8年，除水稻外近年開始種植蕎麥，習得一套「耕作經」，他分享，雖然農民是看天吃飯的行業，但也需累積自身經驗，例如氣候與肥料的預測和掌握，都要經過專業性評估，若一股腦盲目耕種很容易賠錢。

桃園市長鄭文燦也提到，大園農產以「三瓜一麥」最著名，包括西瓜、香瓜、地瓜與蕎麥，且稻米、雜糧、花卉和畜牧都相當出名，目前桃市青農聯誼會成員近800人，更將在各地成立分會，完善桃園農業體系。出生於農村家庭的他說，對農會和農民有深厚感情，地方政府要和第一線農會相挺，也呼籲中央給予農民更多支持，盼大園農業持續發展小而強的特色。