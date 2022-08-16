苗栗縣苗栗市一處工廠16日下午2點31分發生工安意外，2名工人從鷹架上摔落，其中37歲蕭姓工人當場沒有呼吸心跳，消防人員獲報後將他跟另名22歲王姓工人送醫搶救，意外原因目前仍待釐清。

根據了解，該工廠正在整修，蕭姓、王姓工人當時站在鷹架上施工，但鷹架不明原因突然間倒塌，導致2人雙雙跟著摔下來，蕭男從3層樓高距離直接摔到1樓地面，當場失去生命跡象。

另位王男則比較幸運跌到2樓，但是身體多處都擦挫傷，其意識清楚。消防人員獲報後到場搶救，將2人送醫，目前鷹架倒塌原因還在調查中。