21歲賴姓男子今年3月經友人邀約前往屏東市一處工程行飲酒，席間因敬酒問題，與同桌32歲楊姓男子起了口角，賴男隨即拿出包包預藏摺疊刀，朝對方胸口刺去，楊男倒地血流如注，送醫搶救不治，屏東地院16日一審依殺人罪判刑12年。可上訴。

賴男犯案後隨即逃逸，警方過濾路口監視器，隨即掌握逃逸車輛，隨即於高雄將人拘提到案，當時賴男與協助逃離現場友人正在呼呼大睡，一臉睡眼惺忪被叫起，一派輕鬆表示，想說睡醒之後再打算，並鬆口，在離開現場過程中經過一處大排，已將作案折疊刀丟棄。

承辦員警釐清整起犯案過程後發現，衝突兩方事前並不熟識，皆是被邀約前往現場飲酒，共有5人在場。楊男疑似不滿對方年輕人敬酒時禮數不周，不僅愛理不理，甚至拿起酒杯並未雙手捧杯，讓他覺得不被尊重，於是出言指正要注意禮貌，現場便起了衝突。

考量賴男犯後湮滅證據，且從未向被害家屬致歉，審酌後一審判刑12年。熟識賴男的友人透露，他平時沒什麼不良嗜好，不常飲酒、更不嫖不賭，但就是喜歡打架，常常一言不合就動手，所以隨身都帶著刀械防身，沒想到這次擦槍走火、搞出人命，恐怕後悔莫及。

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