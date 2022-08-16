高雄市自強一路一處工地半年內兩度塌陷，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（16）日到場慰問受災住戶，她直批，市長陳其邁連市民最基本的要求「心安」也做不到，「不要動工剪綵衝第一，意外事故躲避閃」。綠營則反批柯，只會蹭熱度。

柯志恩今天在高市議員黃紹庭、陳若翠、參選人許采蓁陪同下，到場拜訪在地里長及受影響居民，了解居民想法，以及商討如何協助。她直言，現場怵目驚心，不只路面凹凸明顯，里長更和她說，如果不是怪手撐著，房子很可能已經倒塌。

柯志恩提到，自強一路工地半年內塌陷兩次，上次輕罰9萬，高市府聲稱巡查13次，但復工2個月後卻又塌陷，造成7棟民宅被判危樓要進行拆除，居民有家歸不得，「有的民眾上一刻還在吃飯，下一秒就被迫收拾行囊趕快撤離」。

針對這起重大工安疏失，柯志恩說，今天高雄市議會國民黨團已經召開記者會，要求陳其邁不能護短，工務局長楊欽富應下台負責。但陳其邁卻輕描淡寫，稱「由專業問題由專家決定」。

柯志恩認為，專業鑑定和釐清責任只是最基本，而負責營造的建設公司資本額只有3000萬，是否能盡速、妥善向受災戶賠償，鄉親其實有所憂心。

柯志恩痛批，若連巡查13次都會發生工安意外，那是否顯示市府的SOP有所不足，高雄其他工地是否可能也發生類似情況。請陳其邁不要動工剪綵衝第一，意外事故躲避閃；「心安，是我的競選主軸，也是所有高雄市民的期許」。然而，這項人民最基本的要求，顯然陳其邁市府做不到。

許采蓁則說，希望這次事件能夠藉此警世，亡羊補牢不嫌太晚，但補救要補救的徹底，而不是數度出現路面崩塌卻忙著撇清；不是數度讓受災戶與附近居民受到驚嚇與財損，或讓第一線救援人員冒著危險收拾善後。與其補救，更應該在一開始就確實監督土地是否合適。

對此，民進黨高市前新苓議員參選人湯詠瑜反嗆，柯志恩說要慰問住戶，卻待沒幾分鐘就快閃，受訪中說要究責，卻提不出任何依據或證據，也講不出有建設性的具體建議，再次印證柯志恩的「空降」、「空言」、「空口」的特色。

湯詠瑜指出，根據高雄市建築師公會初步認定，該案明顯是施工疏失，建商（起造人）、承造人、監造人各自過失程度、相關責任比例分配、賠償程序的啟動等，都需要專業鑑定結果來認定及作為依據。

湯詠瑜怒嗆，柯志恩自詡為知識分子、教育專家，卻在專業調查及鑑定結果尚未出爐前，就開始罵人，擺明就是在蹭熱度、視新聞事件為提款機、把受災戶當作其競選工具。