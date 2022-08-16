四川省相關部門15日通知，為了保證居民用電和電網安全，從2022年8月15日零時至20日24時，四川除了攀枝花、涼山的19個市（州）之外，所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）生產全停。據相關機構統計預測，本輪限電預計將導致鋰鹽和電池正極材料8月大規模減產上千噸。其中碳酸鋰預計減產1,120噸，氫氧化鋰減產1,690噸，三元材料減產500噸，磷酸鐵鋰材料減產5,200噸，石墨化材料減產300噸左右。

澎湃新聞16日報導，據上海有色網行業分析師袁野分析，本次四川省限電將影響鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個領域，停產減產者眾多。雖然部分企業表示仍在與政府部門積極溝通，以期採取如錯峰生產等避免直接停工的的辦法，但多數企業已從8月15日0點起已正式進入為期5天的停產狀態。

而考慮到如三元材料，鐵鋰等在產線冷卻之後仍需一定的時間待窯爐升溫，部分廠商表示本輪限電實際會影響到企業7～8天的產量。

百川資訊的資料顯示，目前四川具備鋰鹽產能27.42萬噸，占大陸總產能的29％；7月四川省鋰鹽產量11,096噸，占國內鋰鹽總產量的21％。上海有色網行業分析師傅大偉表示，此番停產舉措或將造成當前鋰鹽供應緊張格局進一步加劇。

根據上海有色網提供的資料，今年以來，大陸碳酸鋰的價格從2月初的每噸36.4萬元一度上漲至4月中旬的50.3萬元，8月以來維持在47.1萬元的高位，8月15日的價格達到了47.6萬元。氫氧化鋰電池級微粉從2月初的每噸30.55萬元上漲至4月中旬的49.95萬元，8月至今維持在47.55萬元的歷史高位。