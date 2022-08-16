美時(1795)旗下第一個與日本富士製藥(Fuji Pharma 富士製藥)共同開發的高價值學名藥在已成功向日本厚生勞動省(Ministry of Health and Labor Welfare、MHLW)提交藥證申請。據IQVIA統計資料，2021年該品項在日本的總銷售額超過3億美元。

此一高價值學名藥是美時和富士製藥自策略聯盟以來首次共同開發的項目。雙方於2021年8月簽訂了該品項的共同開發及銷貨協議。根據該協議，由美時負責產品研發，而富士製藥則負責當地的生物等效性研究，在此高價值學名藥獲得日本藥證許可後，美時會在南投工廠生產該品項並將成品供應給富士製藥在日本市場進行銷售。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，在今天成功的提交申請，這是雙方合作上的重大里程碑。富士製藥總裁暨執行長Takayuki Iwai表示，很高興向日本厚生勞動省提交了第一個共同開發的產品。此次合作使得富士製藥能夠進一步擴大其產品組合，並讓日本各地的患者能夠及時獲得高品質的學名藥產品。