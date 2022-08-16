《台灣X檔案》演員劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平、鄭亞齊亮相。（陳俊吉攝）

《台灣X檔案》舉辦卡司發布會。（陳俊吉攝）

劉書宏、楊雅筑飾演特搜隊隊長與副隊長。（陳俊吉攝）

鄭亞邊摸著羅平健壯肌肉，邊放電。（陳俊吉攝）

楊雅筑飾演特搜隊副隊長。（陳俊吉攝）

鄭亞飾演酒店經理。（陳俊吉攝）

由中視、中天、龍圖國際傳媒攜手合作的全新玄幻刑偵影集《台灣X檔案》，改編自真人真事的社會案件，加入懸疑、靈異等元素，預計9月上檔。16日舉行卡司發布會，演員劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平、鄭亞齊亮相。飾演特搜隊長的男主角劉書宏承認壓力爆表，「拍這部戲真的很累，整個人變得很負面，講台詞時會突然提高聲量吼人。他們說我有點躁鬱症！」

劉書宏與前女友鄭茵聲分手1年半，坦言每天拍戲收工後就會覺得太無聊、太孤單了，會希望身邊有人陪、想跟大家約吃飯，但明明是貼心的巨蟹座，卻因時常過度關心、甚至奪命追魂扣朱宇謀、張瀚元等人，換來大家對他的電話常「不接不回」，還被嫌嘮叨，像是王上菲確診時，他連續7天每天電話貼心問候，不料王上菲卻形容：「我覺得很可怕！是窒息的愛！」有陣子王上菲失戀，他從彰化開車回台北兩小時車程也全都在講電話安慰她，但王也說：「我那次就嚇到了！」

被問是否也曾被前女友抱怨，劉書宏說：「有被前女友的團員抱怨過，覺得劉書宏真的很煩，到底打來幹嘛。」他透露已走出上一段戀情情傷，雖然拍戲空檔，也希望有人陪伴，聽一些歌也會想起過往，但目前重心都在這部戲，覺得就先一個人吧，還不想再談感情。

由於《台灣X檔案》有許多武打動作戲，演員群受傷成了家常便飯，其中飾演黑幫老大的羅平與特搜隊員王上菲都曾拍到腦震盪，王上菲在一場武打戲中施展剪刀腳飛起來後跌倒，直接頭撞地，當下忍住暈眩，收工後才去看醫生，發現輕微腦震盪，後來幾天走路就會頭暈想吐，她因此停工休養一個多星期。

楊雅筑也多次拍到不知為何受傷，有次收工後覺得左腳腳板痛，以為肌肉拉傷拖了兩天才去看復健科，照超音波後醫生嚇壞，直接要她轉骨科，因為骨頭裂開了，「那兩天本來有場戲是我跟芷芸走在路上要一人打一個歹徒，因為我受傷，變成她要一打二，實在對她很不好意思！」另一次則是鼻子很痛，事後回想才記起拍戲時被對方一拳從鼻子打下去。

正值農曆七月，劉書宏也分享曾在劇組宿舍遇到「靈異」事件，時常凌晨才洗衣服的他，有一次在往返宿舍及洗衣場的路程，一直覺得拖鞋莫名被踩，最後甚至鞋底整個壞掉，事後他跟媽媽提及此事，媽媽還特別幫他準備好幾串佛珠。不光靈異，劉書宏也經歷「驚險」，日前拍一場被人拿刀刺身體的戲，為了拍特寫，直接換真刀上場，劉書宏當場看到心驚驚，頻頻提醒對方小心一點。

近期柬埔寨詐騙事件鬧得沸沸揚揚，演員林芷芸透露，她的哥哥2019年時在北京工作，當時就曾收到朋友的微信邀約，問他要不要去柬埔寨當賭場發牌員，薪水很高、月薪2萬多美金，當時哥哥從北京打回來問爸媽，被爸媽極力勸阻，結果她還傻傻加油，鼓勵哥哥去賺很多錢，近日看新聞才覺得「好險哥哥沒有去」。

羅平這次有別在《女兵日記》中暖男角色，反差飾演黑幫大哥，他特地看了許多國內外戲劇做足功課，劇中不少耍狠戲，讓他演得非常過癮，記者會上他也還示範對著特搜隊隊長劉書宏開嗆，兩人面對面對視3秒，眾人一看卻打趣要他們「親下去」，明明是正邪對立，卻演到像曖昧CP。鄭亞在《台灣X檔案》飾演酒店經理，她當場對著羅平大秀撩人媚技，一邊摸著羅平的胸肌一邊放電，畫面養眼。