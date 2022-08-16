新竹市前市長林智堅被台大認定論文嚴重抄襲，其指導老師、國安局長陳明通也遭受批評，今（16）日傳出陳下學期起不再於台大兼課的消息，台大回應，陳自111學年度起不再應聘兼課。媒體人「逆風的烏鴉」今日在臉書透露陳明通「不應聘」兼課的驚人內幕，直言「國發所應該也是樂觀其成吧」，引發討論。

逆風的烏鴉表示，林智堅論文案的最新進度，是傳出陳明通不再在台大國發所擔任兼任教授，現在的說法分別有「是台大不要他」、「台大在調查教授下學期開課意願時，他以時間為由婉拒繼續開課」、「因為陳明通仍是台大教授並未退休，目前只是借調，所以他沒有請辭問題，只是向校方說下學期不開課」。

逆風的烏鴉說「第三種說法一定是錯的」，因為陳明通最近就公開表示，自己已經在2020年屆齡退休；而且如果他是借調，依規定也無從拒絕兼課，所以他以退休教授兼任應該是沒問題的。至於「請辭兼任」和「主動表示不再兼課」，其實也只是說法的不同，因為陳明通既屬於編制外的兼任教師，其實本來就沒有辭不辭的問題。但各家媒體甚至台大的說法還是有歧異，據相關報導說，陳明通下學期本來已經決定要開課了，如果是如此，另一個可能「調查開課意願時婉拒」的合理性也就消失了。

逆風的烏鴉接著分析，「剩下的，只有到底他本來要開課卻不開了，主動權在誰的問題」。客觀來看，台大要求他不要開課的可能性是很低的，因為林智堅的案子，台大已經在風口浪尖上，如果主動要陳明通不要再開課，等於是授人以柄；台大要處理陳明通，大可等陳明通的學倫案調查完再說，不必急於現在。

逆風的烏鴉更指出，「所以最大的可能，還是陳明通自己跟國發所說他下學期不開課了」，而陳明通確實有充分的動機這麼做，第一，從林智堅的案子看，他自己的學倫案可能也不樂觀，如果結果是違反學倫，那兼任被解聘就是可能的結果。其次，如果兼任職在身，學倫案調查他就失去主動性，如今不再兼任，未來要怎麼回應學倫調查，主動權就在他身上。第三，國安局長對他來說才是權勢，如果真要放棄一個，當然是放棄兼職，而且反正他已經退休，對他並無影響；日後他就算想在其他學校找到兼任教授職，也不會是多困難的事。

最後逆風的烏鴉說，陳明通辭去兼職損失可能不小，因為陳明通的政治資本，很大一部分來自他廣收門生「桃李滿天下」，但除非他很快找到其他兼職，否則他的「通師奇蹟」恐怕就將中斷了；這個教職帶給他的，也不只是學生的人脈，還有兩岸、政界、文官體系的人脈，這樣的中斷，影響也不僅止於不能收學生，而最實際的一點，是他沒了台大教職後，對於自己的學倫案會更難插手。逆風的烏鴉更說，「雖然不是國發所要陳明通走路，從國發所這麼快就答應陳明通，而且把陳明通的資料迅速從官網刪掉來看，就算不是默契，國發所應該也是樂觀其成吧」。