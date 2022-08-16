柬埔寨跨國詐騙案例頻傳，先前有網友稱他的好友要去柬埔寨金邊的公司考察，PO文詢問安全嗎？該文章後續雖遭刪除，其他網友卻陸續發現不少疑點，原文中所提到的公司Google評論中，有許多一樣的人都曾在「B公司」留言，疑似洗流言，B公司近日還辦金邊4天3夜抽獎活動。

有網友在Dcard發文，該文章中稱好友所任職的「某公司」要去柬埔寨金邊考察工程，原PO查詢該公司的Google評價，發現有許多帳號都曾都曾幫B公司留評價，2家公司的Google評價有不少共同帳戶留言，原PO直言「不可能有那麼巧的事一定有人在背後請人刷評論」。

網友發現原文中所提到的公司Google評論中，有許多一樣的人都曾在「B公司」留言，疑似洗流言，B公司近日還辦金邊4天3夜抽獎活動。（翻攝自Dcard）

該網友繼續查「B公司」的資訊，發現B公司近日在某展覽館舉辦活動，抽獎獎品就是「金邊來回機票」，質疑「在這種時期讓客戶前往高危國家居心何在？全球可以觀光旅遊城市那麼多，就剛好要去金邊？」此外原PO還發現「某公司」與B公司是同個創辦人，而B公司早在2013年就創立。

該網友發文說「有沒有可能這個局已經佈了10年，所有套路想必都已經訓練得爐火純青」，希望其他人特別注意；其他網友嚇壞留言「抽獎抽到的人原本會覺得很幸運，結果誰知道下了飛機之後就…」、「果然人力銀行描述有問題的公司不要去，例如杜拜客服那種一看就知道是博弈的我從來不投，就算有政府核准設立，面試當下發現辦公室氣氛怪怪的也別去」。