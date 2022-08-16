美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）日前遭爆大買半導體大廠輝達（Nvidia）股票，掀起各界輿論。近日文件披露，民主黨眾議員曼寧（Kathy Manning）與她丈夫在晶片法案通過前一日，大買輝達和美光股票，引起外界關注。

福斯新聞報導，曼寧和丈夫7月27日買進3萬美元的美光股票，以及9萬5000美元的輝達股票。翌日，美國參議院表決通過晶片法案，將為半導體產業挹注數百億美元的資金補貼，而曼寧夫妻檔投資的2檔股票，其中美光在法案通過後、拜登簽署前，宣布擬在2030年底前投資美國400億美元，預計創造多達4萬個就業機會，為有史以來在美國進行的最大投資案。

對此，曼寧國會辦公室回應，該帳戶並非由她和丈夫直接控制，而是由第三方經理操作帳戶。辦公室強調，「曼寧和她丈夫並沒有對帳戶行使任何交易或試圖下達任何指示」。

值得一提的是，裴洛西丈夫保羅裴洛西在晶片法案投票前，買進20萬股的輝達股票，總價值介於100萬到500萬美元，交易時間點引發外界爭議。隨著質疑聲浪不斷，保羅裴洛西迫於輿論壓力，已於晶片法案通過前夕出脫輝達股票，虧損逾34萬美元。