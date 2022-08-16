大陸男星胡兵當年以電視劇《澀女郎》和《雙響炮》在台灣打響知名度，雖然鮮少來台宣傳或工作，但還是有相當高的人氣；現年51歲的胡兵去年才動完眼部手術，康復後狀態根本回春，最近還自豪地宣布挑戰一字馬成功，還僅花了40天左右練習，網友被他的自律驚呆外，還有人表示花了2年都沒成功過。

一代男神胡兵隨著年紀增長，外貌越來越有成熟韻味，雖然看得到皺紋，但體態和體能其實一點都不輸鮮肉，今（16日）他在微博分享自己為期40多天，進行的「橫劈一字馬」挑戰成功；原來胡兵從7月5日開始練習到今（8月16）日，靠著不服輸及不服老的勁頭，加上專業老師教導後，終於順利成功。

胡兵挑戰橫劈一字馬成功。(圖/ 摘自胡兵微博)

胡兵透露這個挑戰不僅是為了自己，同時想帶領粉絲們一起變得健康又美麗，還要更享受生活，這也是支撐他堅持下去那樣；還不忘提醒愛運動的粉絲們，健身要適度適量，「要以一種輕鬆愉悅的心情去看待這件事，不可急於求成而傷害到自己」。

已經51歲的胡兵不斷想挑戰自己，在完成一字馬後，還打趣地表示，「兵哥有計畫開啟下一階段的挑戰，有什麼好的挑戰建議嗎？」，甚至會送出神秘禮物給提出建議經採用的網友；大票網友則是都被胡兵挑戰震驚，紛紛激讚「恭喜兵哥，教科書式的自律啊」、「練習過2年都沒成功下去過」、「哇賽這狀態太好了吧，一字馬不容易耶」、「一字馬我一個女生都做不來」。