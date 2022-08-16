總戶數640戶的新竹市首座社會住宅「中雅安居」，本月初順利通過新竹市都市設計審議核定程序，為目前非六都決標案件戶數最多的社宅，另為實踐全齡友善目標，將提供幼兒園、日照中心等社福機構，造福住戶與鄰近居民，更完善生活機能，預計今年底開工。

市府表示，為照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，市府近年積極與國家住都中心合作新建4座社會住宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居和建功高中南側都更案，共計2510戶，租金訂定將參考區域行情訂定。

首座中雅安居預計將有套房、2房、3房等滿足各類居住需求，另因應高齡化社會及竹市兒童城市、高生育率獨特DNA，同步規畫幼兒園、日照中心等，創造全齡友善居住環境。截至今年7月，統計各縣市實際完成社宅戶數，竹市排名非六都第2，僅次於台東縣。

市府都市發展處長許志瑞表示，中雅安居共規畫套房404戶、2房型182戶、3房型54戶，並規畫140坪幼兒園，提供住戶及周邊居民幼童收托場所，最多可收托90名幼童。

另設置85坪日照中心，約可收托30名年長者，未來也將結合鄰地公辦都更計畫，留設整體開放空間，創造大面積綠林綠海，結合公眾使用串聯形塑共同良好開放空間，年底動工，預定2026年完工。

都發處說明，中雅安居位於經國路與延平路交叉口，緊臨經國路、公道三路，距台1線、東西向快速道路僅10分鐘車程，依照都市設計審議決議，結合相鄰基地，整體規畫都市開放空間及綠帶系統，採雙排喬木林蔭退縮人行空間、留設千坪休憩式樹蔭廣場開放空間，串連凌雲公園及延平路。

且為滿足在地停車需求，提供293輛汽車停車位及653輛機車位，營造優質居住環境並帶動地方繁榮。