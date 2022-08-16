行政院臉書日前指出，經濟部已經啟動方案，在全球13國擴大推廣我國加工食品、協助廠商分散市場，台灣農產品銷往美國、日本的佔比，今年第一季也已追越銷往中國大陸的產值。（取自行政院臉書）

今年上半年台灣農產品出口國占比大洗牌，主要市場由高到低分別為美國18.6％、日本16.4％，而中國大陸則以13.7％退居第3。（取自農委會）

行政院臉書日前發布圖卡指出，由於政府積極協助農民開拓全球市場，今年上半年台灣農產品出口國占比大洗牌，主要市場由高到低分別為美國18.6％、日本16.4％，而中國大陸則以13.7％退居第3。菜農林佳新諷說，因為日本不會片面中斷我農產，只要政府片面顢頇補助，日本就不是同一個籃筐了？

根據農委會統計，農產品出口市場第1的中國大陸，外銷占比連年增加，2016年佔19.4％、2017年佔20.7％、2018年佔23.2％、2019年佔22.9％；2020年受全球新冠疫情影響略降為20.7％；2021年受疫情、中國大陸暫停台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧等水果輸入，降為19.8％；2022年1-5月則減少為13.8％，年增率大退35.7％。

從統計可以看出，台灣農產品外銷在近幾年大量集中對岸，雖然日本市場在今年上半年以16.4％的出口佔比位居第2，僅次於美國18.6％。

林佳新表示，因應中國大陸暫停我許多農產品輸入，現在我們政府把日本視為強力轉銷的市場，以鳳梨來說，鳳梨目前是我外銷日本最大的農產品，但鳳梨卻多次發生病蟲害、燻蒸後黑心等情形，但我們的冷鏈物流是否已經搭配上了？櫃上冷的情況有沒有徹底改進？當鳳梨外銷缺乏SOP，陳吉仲主委又說鳳梨會變成台灣的進攻型農產品時，就是在胡說。

林佳新指出，市場的轉變需要時間來推進，大陸暫停我們農產品不是一兩天的事，但這兩年來農委會只是用大筆外銷補助將農產傾銷日本等國，這完全不是正常貿易的行為，好看的外銷數字背後其實是賠錢在賣，把雞蛋都放在日本的籃筐難道沒有隱藏的貿易風險？還是集中市場的風險只在中國大陸會發生？

他說，20年前台日站在同樣的起跑點，20年後日本已經透過進攻型政策成為農業大國，台灣還在用「台灣農產一級棒」來欺騙自己，若再一個20年，可能連印度車尾燈都看不到了。