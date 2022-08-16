柬埔寨詐騙事件爆出越來越多內幕，一名網友日前發文分析，眾人在檢討受害者時，往往會忽略人口販賣外溢的效應，他列出八項詐騙集團的惡劣手法，呼籲民眾不要認為「自己不去柬埔寨就沒事」，更直言「殺頭生意人人搶著做」。貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO在「PTT八卦板」發文表示，檢討被害人簡單又爽快，許多人罵飛往柬埔寨淘金的人「貪婪」，但卻忽略了人口販賣外溢的效益：「殺頭生意人人搶著做，未來在台灣當內應的黑幫份子，如果再也騙不了台灣人過去柬埔寨，需要業績會怎麼辦？」

原PO列出過往案例，「1.開高薪，騙你自己飛過去、2.拉高商演活動薪資，騙表演者自己飛、3.在台灣開小公司，騙你要出差、4.開小公司，工作幾個月後說去員工旅遊」。原PO認為，從第3個案例來看，被騙「已經不是蠢不蠢的問題了」，因台灣有不少自己帶貨的小公司，而東南亞又有一堆衣服、鞋子的生產廠，初出社會的年輕人恐怕會誤入陷阱。

網友列舉8種柬埔寨詐騙手法，呼籲「不要再以為自己沒機會被騙去」。（圖／截取自PTT八卦板）

除了用騙的，還有可能出現其他威逼利誘的方式，原PO繼續列舉「5.欠高利貸錢，債主要你飛柬埔寨？、6.『你中了免費來回柬埔寨機票？』、7.泰國市場調查，然後載到邊界賣掉？、8.泰國旅遊，一日團體行程，導遊中途偷換，整團拖去賣或假裝挾持？」。

原PO認為，人或多或少都有被欺騙的經驗，「不要再以為自己沒機會被騙去柬埔寨」，所幸目前這類的事件已經引起各界關注，大幅降低民眾被騙的機率。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「會被騙去柬埔寨的，都是從台灣就開始養套殺」、「我覺得組旅行團，整團騙過去比較可怕」、「親友抓交替熱情招待你去泰國旅遊，坐上車直接轉到柬埔寨」、「畢業旅行套票，一群大學生為了便宜上賊船，也是有可能」。