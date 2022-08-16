面板雙虎去年獲利創新高，8月初兩家公司都發放績效獎金，外傳平均高達6～8個月的獎金。友達、群創表示，8月初發放績效獎金，每人金額不同。公司章程明訂員工分紅不低於獲利的5％，去年雙虎獲利在600億元上下，今年員工分紅總額都是30億元起跳。

群創堅信「人才」是企業永續發展的基石，相信共好與安定是提升人才發展的重要動能，營造心安、身安、家安、業安四安精神的優質職場環境。群創的獎酬制度以即時激勵的方式鼓勵同仁，依營運及個人績效給予激勵分紅獎金，2021年公司與全體同仁共創營運成果，除分紅外亦加發激勵獎金，已於去年至今陸續體現。

此外，公司以結合儲蓄及投資理財概念的員工福利制度，為同仁規劃長期持股信託，提前為同仁退休做準備，同仁透過持股信託成為群創股東，並同步發放股利，鼓勵同仁長期貢獻與公司共同成長，共享共榮。

友達也證實在8月初發放員工分紅，去年獲利的成績和所有員工共享。