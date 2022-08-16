全球共享機車平台先驅WeMo Scooter，不僅是台灣第一家，也是亞洲首創共享機車品牌，周二更向本土智慧車聯網界拋出震撼彈，強勢推出子品牌WeMo RenTour，也是台灣首發以智慧車聯網技術整合跨運具與租賃品牌的共享運具服務平台，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，打破單一品牌共享運具的界限，藉智慧車聯網技術全面打開品牌、運具及產業領域，並與傳統租車業者攜手齊聚打造共享運輸平台的新契機。

WeMo Scooter挾百萬會員優勢開創多元共享運具先機，且憑藉WeMo的核心智慧車聯網技術打造，WeMo RenTour可說是共享運具的推進器，不僅可攜多領域資訊、交通、通訊(資、通、訊)產業如租賃車業者、車商、電信業等合作夥伴，更能同時扮演一對多用戶同步溝通的共享運具超級平台，進一步突破市場隔閡，帶動更多市場商機。

WeMo RenTour可望成為業者商務開發的推進器，升級使用者情境的安心感和便利性，促進多元共享運具市場榮景，讓整個城市有全新的風貌。WeMo Corp.董事長吳東明表示：「智慧車聯網技術與服務是WeMo的核心，我們要做的不只是Bike-sharing，而是Solution Provider, Solution Sharing。因此，我們在周二推出子品牌WeMo RenTour，橫跨多元運具服務，並成為傳統租車業者數位轉型的重要推手。此外，電動車是趨勢，全球市場也正如火如荼地發展中，基礎建設對於交通出行的推廣非常重要，我們將串起完整的智慧交通產業鏈，更相信憑藉著WeMo的智慧車聯網核心技術，一定能夠全面開啟跨域、跨運具、跨產業鏈的全新智慧運輸世界。」

同時，WeMo Scooter創辦人暨副董事長吳昕霈則提到：「近年台灣ESG意識受到國際間提倡抬頭，共享運風氣蔚為盛行，我們以數位原生的理念成立WeMo Scooter已邁入第7年，除了要感謝百萬會員的支持，更要感謝台灣政府為淨零碳排及永續環境政策的推動。現階段我們希望在擴大市場版圖與數位服務升級之際，邀請各交通、運具、科技電信等領域業者一起共創雙贏，打造全新智慧車聯網生態圈，一起實踐ESG的精神，讓綠色共享運輸成為城市生活的一部分。」

首站在台灣離島金門同步開放預約租借服務。金門在地知名租車業者冠城租車不僅看好觀光旅遊景氣回溫，並相當重視服務數位化升級，強化效率與資源分配應用，因此本次與WeMo Scooter合作推出橫跨多元運具的租借服務。WeMo RenTour發布記者會現場宛如小型車展，秀出將於平台上線供民眾租借的運具：WeMo Scooter光陽Candy 3.0、中華eMoving Shine、Hyundai IONIQ5，國際電動腳踏車品牌Tern Bicycles也同台亮相。知名租賃業者小馬租車預計在今年底也將加入WeMo RenTour平台服務廣大用戶。

WeMo Scooter新任執行長劉于遜強調：「WeMo Scooter成立邁入第7年，在今年夏天首次蛻變大躍進並且全面升級服務，子品牌WeMo RenTour以多元共享運具推進器作為角色定位，不僅是因為我們在疫情期間觀察到大眾交通習慣及需求的改變，也預估到觀光旅遊市場在後疫情時代急速回溫。WeMo Scooter一直都站在用戶立場思考並且聆聽用戶心聲，交叉挖掘出市場對於更彈性的共享出行服務需求，故攜手各界一同精進前行，跨產業聯手打造共享智慧車聯網的服務平台，高度提升用戶的租還車體驗，跨運具市場對接滿足消費者各種樣態的出行旅遊需求與情境，無論你是誰、在哪裡，任何運具都可以突破目前框架，加速運具效率。」