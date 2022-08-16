高雄百年老店品牌「舊振南」，以傳統漢餅聞名，這次與滅火器樂團攜手聯名推出台灣設計展期間限定口味的「搖滾漢餅」，並交由壁畫藝術家紀人豪重新設計包裝。高雄市長陳其邁今與團隊合影。（柯宗緯攝）

光陽工業響應環保進軍電動機車市場，因此邀請台灣首位獲選進入紐約官方時裝周的品牌JUST IN XX設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主軸，將製作機車產生的廢料回收再利用，設計成服裝、配飾。（柯宗緯攝）

台灣設計展10月將在高雄登場，高市青年局今（16）日舉行「品牌聯名發布會」，力邀3個在地企業，搭配3個新創品牌及青年設計師聯名合作，推出新產品、新包裝，盼透過台灣文創力量，重新賦予經典品牌創新精神與價值，也鼓勵年輕人勇於築夢。

青年局指出，這次合作邀請的對象包括：舊振南餅店×滅火器樂團×壁畫藝術家紀人豪、聚和國際股份有限公司×高雄平面設計師TAKO BOOM，及光陽工業×永續設計師 JUST IN XX 周裕穎，3組團隊分別聯名合作，激盪出新火花。

高雄市長陳其邁今出席活動表示，樂見傳統品牌與台灣新創結合，產生化學變化，也看見「很多不可能變成可能」，充滿了各類想像，這就是台灣文創的力量，希望重新賦予經典品牌創新的精神與價值，將品牌美學融入市民生活周遭。

陳其邁預告說，未來還有住屋改造計畫、中都磚窯廠嘻哈派對、街舞等，讓老建物注入新潮流、新元素。另也強調，高雄近年對文創產業大力扶持，如青創基金、經發局相關基金等，市府會力挺年輕人大膽實現夢想。

針對這次跨領域、型態的品牌聯名合作，高市副市長史哲指出，高雄百年老店品牌「舊振南」，以傳統漢餅聞名，這次與滅火器樂團攜手聯名推出台灣設計展期間限定口味的「搖滾漢餅」，並交由壁畫藝術家紀人豪重新設計包裝，充分展現傳統與年輕文化的碰撞及融合。

青年局長張以理指出，光陽工業響應環保進軍電動機車市場，因此邀請台灣首位獲選進入紐約官方時裝周的品牌JUST IN XX設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主軸，將製作機車產生的廢料回收再利用，設計成服裝、配飾。

此外，聚和國際則為台灣知名的N次貼廠商，此次進軍寵物市場，將結合高雄新銳平面設計師TAKO BOOM的創新創意，為旗下寵物用品推出令人耳目一新的視覺包裝設計，企業形象再升級。