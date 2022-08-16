台中市議員黃健豪憂心，若接下來對岸再針對工業方面下禁令，恐導致台灣產業受阻。(黃健豪提供／林欣儀台中傳真)

大陸對台灣祭出經濟制裁，禁止部分農特產品進口，對台中市衝擊有多大？台中市長盧秀燕16日在市政會議表示，市府將對台中受影響業者加以照顧。市議員黃健豪則憂心目前光是禁止部分糕餅、農特產進口，已經影響民生經濟，若接下來對岸再針對工業方面下禁令，恐導致台灣產業受阻。

盧秀燕在市政會議上指出，大陸對台灣軍事威脅、針對部分品項的農特產進口下禁令，她感到不以為然；市府接獲消息後即盤點台中市受影響商家，發現茂谷柑部分受影響數量約200多公噸，另食品業約120家業者受衝擊，市府將協助增加內銷並分散外銷市場。

農業局副局長蔡勇勝表示，除台中茂谷柑被大陸列為禁止進口品項，另冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚也受影響，為幫助農民降低損失，市府研擬多項產銷策略，包括推動農業現代化經營及調整產業結構，同時加強市場行銷、舉辦推廣活動及整合電商平台等，也會輔導開發新的農產加工品。

經發局副局長李逸安說，台灣糕餅今年出口大陸的金額約有4億多元，其中台中市占2成，為協助業者，市府已成立輔導專線、協助業者拓展內銷市場並舉辦相關展銷活動，長期則將編列預算舉辦出口拓銷計畫，率團到日本或東南亞參展。

黃健豪指出，根據大陸海關總署的公告，這些品項會被禁止進口，主要理由是因業者未完成註冊更新，經發局應先輔導業者解決註冊更新的問題，解除對岸提出的禁令理由，之後在談政治面問題；若接下來禁止項目擴大到電子、機械產業，恐危及《海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》的早收清單關稅優惠。