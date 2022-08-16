名間鄉「松嶺之星」 ，今年1月舉行動土典禮。（廖志晃攝）

南投縣政府斥資5.5億元，在名間鄉興建「松嶺之星」，被綠營質疑縣府只會推動「建橋進塔」的建設，背後不單純；林明溱則強調，松嶺之星沒向中央爭取1毛錢，且是地主捐地才促成，民進黨如果認為有不法，可以去檢舉。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，議員參選人曾琮愷、沈夙崢琮指出，林明溱在松嶺之星動土典禮時，直言該計畫是「特助」、他的兒子林儒彬建議，但縣府並沒有「特助」的職位，「黑官」提供政策建言，還可能涉及圖利特定人士。

林明溱表示，興建「松嶺之星」是要帶動八卦山及松柏嶺的觀光發展，民進黨沒有能力做，只會拚命反對，還選什麼縣長、民意代表？如果認為縣府有涉及不法，可以去向檢調檢舉。

觀光處表示，「松嶺之星」公設用地原為《都市計畫法》規定的露營區，經都市計畫土地使用分區變更並審議通過，由於適合興建觀光遊憩設施的公有土地稀少，地主有意願捐出土地，經由都市計畫變更，才促成「松嶺之星」開發，希望各界理解。

觀光處表示，松嶺之星開發面積0.53公頃，因低於2公頃不需環評，而且經縣府評估具觀光開發潛力，過程依法辦理，也符合行政程序，公共設施開發，受相關法令及都市設計審議限制，不會破壞景觀及生態環境。

松嶺之星預計2024年中完工，啟用後預估5年回收投資經費，將成為觀光新亮點及南投新地標，吸引民間廠商進駐，擴大觀光投資效益，預估每年帶來百萬觀光人次，為名間鄉創造近億元觀光產值。