美、韓、日3國剛完成一次彈道導彈防禦演習，標誌著韓國承受北京的壓力，朝著與日本改善雙邊關係並擴大與美國戰略合作的目標邁出一大步。美媒認為，韓國此舉顯示其新政府願意承受北京的壓力，並選擇加入美日韓3國在亞太區的安全合作關係，未來勢必大幅改變文在寅政府以來與中國之間較為平穩的外交關係。

《美國之音》引用五角大廈發出的新聞稿說，美國、日本和韓國的海軍最近一周在夏威夷海上太平洋導彈射擊場進行了一次反導演習，演習內容包括導彈預警、搜尋和追蹤，並依據3方信息共享協定分享了相關數據。

大批韓國民眾上街抗議要求停止美日韓軍事合作， 以避免破壞朝鮮半島和平。（圖／美聯社）

五角大廈表示，美日韓3國外長今年6月曾在新加坡舉行會議並發表共同聲明，這次的3國海軍演習證明了3方合作以應對北韓的威脅，也強調在南海問題上遵守國際法、以及維護台灣海峽安全與穩定的重要性。

報導說，中國反對美日韓在地區安全事務上合作，並不斷向首爾施壓，要求韓國政府不要與美國和日本維持安全領域的合作。韓國在2016年曾同意部署美國提供的薩德反導系統，引起北京的激烈反應，導致在中國經營的韓國企業與韓國影視娛樂業遭到抵制而陷入困境。最後當時的文在寅政府對北京做出「三不承諾」，包括不加入美國導彈防禦系統、不追加部署薩德反導系統、不推進韓美日軍事同盟，才使這一危機得以化解。

不過，報導指出，今年5月上任的韓國總統錫悅表示，前任政府做出的「三不承諾」並非正式協議，新政府並無堅守承諾的義務。中國外長王毅本月稍早對到訪的韓國外長朴振說，「作為鄰國相處之道，彼此政策應當保持連續性穩定性。」外界解讀為中方要求尹錫悅政府堅守先前的「三不承諾」。

這次美日韓反導演習是2017年來的首次，造成演習中斷5年之久不僅因為中國施壓，也與韓日關係惡化有關。過去幾年日韓緊張關係緊張，韓國曾在2019年8月決定廢除與日本的軍事情報分享協議。不過，韓國新總統尹錫悅周一在出席日本殖民時代結束77周年紀念活動中說，韓國必須克服與日本之間存在歷史爭議，以幫助鞏固北亞地區的穩定與安全。他還表示，日本現在是一個對付全球自由所面臨的威脅的合作夥伴。