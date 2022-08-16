一句話洩漏天機？新竹市前市長林智堅原參選桃園市長，因涉論文抄襲被台大撤銷碩士學位而退選，後又傳出其助理楊玲宜才是論文的代筆抄襲者；媒體人黃揚明揭露楊玲宜6年前一篇寫著「關關難過關關過」的臉書動態，竟與林智堅「研究計畫口試通過」的日子相同，讓網友看了直呼：「有貓膩！」

新竹市議員參選人楊玲宜曾當過林智堅助理，近日被傳出她才是林智堅論文的代筆抄襲者，楊玲宜隨即傳出確診自我隔離的消息。黃揚明今(16日)在臉書寫道：「24小時。從昨天我具名指控林智堅的論文是由楊玲宜及另一位陳姓助理接力代筆完成，現在已超過24小時。」

黃揚明指出，「有個網友提供了楊玲宜個人臉書上的一篇抒情文章，她是這樣描述的：『都快忘了上回靜靜凝望著台北的藍天是何時，託老闆的福，享受這平靜的一刻。關關難過，關關過！大概也只有他才有超人般的意志，期待好事降臨！衷心的祝福。』」

「發文時間是2016年5月24日。」黃揚明揪出巧合關鍵點，「這天剛好在7月24日林智堅記者會提供的時間軸上記載著，是「林智堅研究計畫口試通過」的日子。真的是關關難過，關關過。」他並標註「#祝福早日康復」、「#小智戰清白」。

「核能流言終結者」黃士修留言標註楊玲宜說：「抄正派要不要告啦？」網友笑回「『抄』襲余『正』煌的門『派』」；還有人虧說，「確診沒空啦！」、「關一關很難過，但是被關關日子就過了」、「凡抄過必留下痕跡」、「想想真的蠻羨慕她的，有時工作求方便快速偷個雞就被上司指責處罰，看她能找到一個能跟她一起偷雞還有志一同的老板，真不知羨煞多少按部就班的普通人！」、「時間軸有貓膩」、「此地無銀三百兩」。