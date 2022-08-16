澎恰恰今（16日）下午在金主林秉文的陪同下，與多位債主協商還債進度，經過半個多小時的協商，林秉文表示澎恰恰高達1.6億的債務在今日結清歸0，他承諾將給付債權人債務的20％現金，其餘的則以名下PG TALK必礦股權轉讓給今日出席協商的債權人，「日後債權人覺得缺錢，都可以股權原價轉讓回給我換錢。」

林秉文說：「如果未來還有風聲，就是沒來協商的，那些我們都不處理了，將來外面再有人說債務沒處理，就是之前沒來協商，他們放棄這個權利，今天告一段落，就是都歸零了， 祝福澎哥身體健康，沒壓力，做事情很輕鬆，不用對於債務要解釋，希望各位媒體我們已經告一段落，我本身也承諾我做到了，給大家一個見證。」

此外，澎恰恰仍積欠親朋好友30餘人1500萬的債務，關於這部分的債務，澎恰恰表示日後將持續努力工作，「親友的部分我自己跟他們協商，親友的金額部分不大，大家很幫忙，大家都會等我」，目前工作的狀況？他說：「8點檔的拍攝充滿變數，等於每天都要stand by，之後我也會繼續跟總裁合作，拍攝新的作品。」