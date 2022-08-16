台中市長盧秀燕與台北市議員徐巧芯合影看板出現在台北街頭。 圖/徐巧芯提供

「勇往直前，女力最強！」徐巧芯與盧秀燕雙臂交叉、眼神自信。這樣的新看板出現在台北市松山區健康路上，很多過路人好奇「難道盧要台北市長嗎？」答案當然「不是」，而是台北市議員徐巧芯在這次選舉中希望以國民黨的女性政治人物，訴求「女力問政」概念。

台中市長盧秀燕與台北市議員徐巧芯合影看板出現在台北街頭。 圖/徐巧芯提供

年底六都和各縣市長選舉即將進入百日倒數，台中市長盧秀燕雖尚未獲得國民黨正式提名，但「超級母雞」氣勢已漸成形，除了台中市議員紛紛掛起合照看板外，效應似乎也外溢到其他縣市。

台北市議員徐巧芯就表示，同為國民黨的女性政治人物，今年選舉希望訴求「女力問政」概念。在國民黨內不少女性政治人物的戰力、親和力、執政能力都很好，深受民眾支持，台中市長盧秀燕就是最好的案例。因此，今年選舉的看板，除了與台北市長參選人蔣萬安合掛以外，更取得盧市長的同意，掛了兩面看板，感謝盧市長的加持，這對她來說，是很大的助力。

盧秀燕與徐巧芯的緣分可以追溯到民國103年，時任立委的盧秀燕開出第一槍，提案修憲「降低投票年齡為18歲」，獲得36名朝野立委連署，盧秀燕當時指出，「全球已有二百零五個國家將投票門檻訂在18歲，台灣也可以加快腳步跟上時代潮流，賦予年輕人更多權利，會讓青年朋友們更對自己負責」，而徐巧芯當年正好接任國民黨青年團總團長，在青年參政議題與盧多有交集，也開啟雙方的不解之緣。

近兩年新冠疫情肆虐，台中市府防疫表現亮眼，更讓徐巧芯印象深刻，多次公開力挺。尤其盧秀燕協助安置第一批返台武漢台商，陸續推出的疫苗快打站、前進指揮所、親子PCR得來速、防疫關懷包配送到府等政策都頗受好評。

近期民調顯示盧秀燕不只支持度領先對手，甚至有高達近三成綠營支持者也擁盧，在理念相近下，國民黨中生代超級母雞和國民黨新生代超級新星的攜手合作因而誕生，也因此，台中人眼中的盧媽媽選舉合影看板才會突然出現在台北街頭。