第52屆全國技能競賽雲端運算職類於僑光科技大學舉行，台中市選手自中區賽晉級後，5位選手全數在這場全國賽勇奪第一、二、三、四名及佳作獎項，戰績輝煌！教育局強調，前三名選手取得參與國手選拔賽資格，將有機會代表台灣出戰第47屆國際技能競賽(WorldSkills Competition WSC)。

教育局長楊振昇說，中市重視技職教育鼓勵學生參加競賽，以賽促學，更超前部署雲端教育資源，與台灣亞馬遜網路服務有限公司（簡稱AWS），將AWS Educate雲端教育資源結合逢甲大學雲創學院的教學經驗連結至全市高中職，市府、AWS、逢甲共推雲端運算人才培育，為資訊教育未來及早準備。

楊振昇指出，台中市除產、官、學、研合作外，也推動師生雲端服務學習作為基礎，針對各行各業採用的大數據、人工智慧與雲端等新技術融入教學課程；培育產業所需的軟體開發、雲端基礎架構部署、大數據分析、系統工程等人才，期能縮短學用落差，實現台中技術及職業教育發展藍圖。

楊振昇表示，榮獲銅牌的明道中學伍柏霖同學及榮獲佳作的台中高工陳竑愷同學運用自主探索學習時間與大學生齊聚逢甲大學雲創學院共同交流學習雲端應用，培訓期間雖面臨競賽平台未知的挑戰，仍持續激盪砥礪，並肩作戰成長，尤其高中生與大學生一同競技還能勝出，實屬不易。

指導老師李舒媺強調，雲端服務學習沒有正確答案，只有因應不同時空背景、不同需求情境的最佳解答，選手們不僅要扎實建構核心理論觀念，更要有靈活思路審題應答，選手群致勝關鍵正是因為跳脫競賽框架、把握與同儕交流成長的機會，並將培訓所學知識技能作為未來參與產業升級轉型的重要累積。