韓國影史最高票房《鳴梁:怒海交鋒》前傳《韓山島海戰》上月27日在韓上映後,截至8月15日,已超過615萬人觀看,累積票房突破630億韓元,主演之一的朴海日另一部作品《分手的決心》近期獲選代表韓國角逐2023年奧斯卡金像獎,網友自行連結了2部作品,衍生出「倭軍的決心」、「鱉船」、「朝鮮就那麼好欺負嗎?」等詞句,對此,朴海日表示:「大家似乎認為這2部作品有類似的元素,那我也想跟大家分享一點,就是我在《分手的決心》中所飾的角色『海俊』,他也是海軍出身!」

朴海日在《分手的決心》中,也在海邊迎來結局,他逗趣喊:「真奇怪呢,對於我這名演員而言,今年就是『海』和『水』呢!」還透露和崔岷植所合作的電影《Heaven: To the Land of Happiness》也和海有關,「雖然這部作品還沒上映,但也是前去海邊的故事,最近接連3部作品都跟水、海有關,對於參演的我來說真是特別呢!」且他的名字中也有「海」字,這些奇妙的關聯性也讓朴海日忍不住笑了出來。

朴海日(左)飾演的「李舜臣將軍」與卞約漢飾演的「脇坂安治」展開激烈海戰。(車庫娛樂提供)

電影後半段出現的51分鐘海戰場景,當龜船和鶴翼陣登場時,讓戰鬥的氣氛變得更緊張,令人看了熱血沸騰,金漢珉導演表示:「後半的海戰場景,我們將重點擺在於實際歷史中,曾被當作突擊船而被用於戰場上的『龜船』,在和美術導演、執導團隊不斷討論下,才完成了電影中的畫面!」

對於這次龜船的設計過程,導演金漢珉表示:「雖然找了很多相關資料,但應該沒有人知道實際龜船的原始樣貌。在和學者們討論的過程中,船體若分為2層或3層的話,槳手室和發射火炮的地方是否相同等問題,都有各式各樣的學說。我們搜集了所有資料,打造出專屬於本作的龜船,當大家在觀賞時,就會了解到龜船在海戰中的用途,相信大家都會樂在其中!」

片中最重要的場面之一就是鶴翼陣戰術,導演金漢珉表示有盡力讓鶴翼陣以最簡單明瞭的方式呈現,讓觀眾能瞬間進入那個場景,這次還呈現了象徵「李舜臣將軍」的龜船,打造出宛如現代戰爭的浩大場面,不讓觀眾感到有距離感。卞約漢也表示當他看到那幾幕精彩的海戰場景時,也瞬間感到熱血沸騰、肅然起敬,他還透露:「當初在麗水片場看到龜船時,真的覺得非常巨大!而且導演這次運用了更勝前作的拍攝技術,真的非常適合!」

這次在片中飾演日本將領「脇坂安治」的卞約漢表示,一開始在試穿鎧甲時,發現完全不合身,不像個將軍,有種像在穿爸爸衣服的感覺,「我努力把身體練壯,並且無限制地增重。當我的身體和鎧甲合身的瞬間,我的想法似乎也變得不一樣了。才發現我是容易在短時間內變胖的體質,很快就變壯了,2週內就能讓鎧甲合身,當時真的變得很有自信。在拍攝《韓山島海戰》6個月期間,我持續地進行增重,到了殺青時的體重是89公斤,現在則瘦到78公斤!」還開玩笑表示自己似乎愈重愈健康。

該片將於本週五(19日)在台上映,導演金漢珉、主演朴海日、卞約漢、玉澤演、金成圭,也特地錄製影片向臺灣觀眾問好,他們表示:「本作將展現『李舜臣』的鶴翼陣戰術、徹底考證後的龜船模樣,以及海戰中充滿魄力和華麗的動作場面,展現兩國之間的緊張氣氛,為了能寫實地將這段歷史呈現給各位,演員們和工作人員都努力研究進行拍攝,希望大家都能期待本作,很期待能在海上與觀眾們見面,請大家多多支持《韓山島海戰》!」