韓國影史最高票房《鳴梁：怒海交鋒》前傳《韓山島海戰》上月27日在韓上映後，截至8月15日，已超過615萬人觀看，累積票房突破630億韓元，主演之一的朴海日另一部作品《分手的決心》近期獲選代表韓國角逐2023年奧斯卡金像獎，網友自行連結了2部作品，衍生出「倭軍的決心」、「鱉船」、「朝鮮就那麼好欺負嗎？」等詞句，對此，朴海日表示：「大家似乎認為這2部作品有類似的元素，那我也想跟大家分享一點，就是我在《分手的決心》中所飾的角色『海俊』，他也是海軍出身！」

朴海日在《分手的決心》中，也在海邊迎來結局，他逗趣喊：「真奇怪呢，對於我這名演員而言，今年就是『海』和『水』呢！」還透露和崔岷植所合作的電影《Heaven： To the Land of Happiness》也和海有關，「雖然這部作品還沒上映，但也是前去海邊的故事，最近接連3部作品都跟水、海有關，對於參演的我來說真是特別呢！」且他的名字中也有「海」字，這些奇妙的關聯性也讓朴海日忍不住笑了出來。

朴海日（左）飾演的「李舜臣將軍」與卞約漢飾演的「脇坂安治」展開激烈海戰。（車庫娛樂提供）

電影後半段出現的51分鐘海戰場景，當龜船和鶴翼陣登場時，讓戰鬥的氣氛變得更緊張，令人看了熱血沸騰，金漢珉導演表示：「後半的海戰場景，我們將重點擺在於實際歷史中，曾被當作突擊船而被用於戰場上的『龜船』，在和美術導演、執導團隊不斷討論下，才完成了電影中的畫面！」

對於這次龜船的設計過程，導演金漢珉表示：「雖然找了很多相關資料，但應該沒有人知道實際龜船的原始樣貌。在和學者們討論的過程中，船體若分為2層或3層的話，槳手室和發射火炮的地方是否相同等問題，都有各式各樣的學說。我們搜集了所有資料，打造出專屬於本作的龜船，當大家在觀賞時，就會了解到龜船在海戰中的用途，相信大家都會樂在其中！」

片中最重要的場面之一就是鶴翼陣戰術，導演金漢珉表示有盡力讓鶴翼陣以最簡單明瞭的方式呈現，讓觀眾能瞬間進入那個場景，這次還呈現了象徵「李舜臣將軍」的龜船，打造出宛如現代戰爭的浩大場面，不讓觀眾感到有距離感。卞約漢也表示當他看到那幾幕精彩的海戰場景時，也瞬間感到熱血沸騰、肅然起敬，他還透露：「當初在麗水片場看到龜船時，真的覺得非常巨大！而且導演這次運用了更勝前作的拍攝技術，真的非常適合！」

這次在片中飾演日本將領「脇坂安治」的卞約漢表示，一開始在試穿鎧甲時，發現完全不合身，不像個將軍，有種像在穿爸爸衣服的感覺，「我努力把身體練壯，並且無限制地增重。當我的身體和鎧甲合身的瞬間，我的想法似乎也變得不一樣了。才發現我是容易在短時間內變胖的體質，很快就變壯了，2週內就能讓鎧甲合身，當時真的變得很有自信。在拍攝《韓山島海戰》6個月期間，我持續地進行增重，到了殺青時的體重是89公斤，現在則瘦到78公斤！」還開玩笑表示自己似乎愈重愈健康。

該片將於本週五（19日）在台上映，導演金漢珉、主演朴海日、卞約漢、玉澤演、金成圭，也特地錄製影片向臺灣觀眾問好，他們表示：「本作將展現『李舜臣』的鶴翼陣戰術、徹底考證後的龜船模樣，以及海戰中充滿魄力和華麗的動作場面，展現兩國之間的緊張氣氛，為了能寫實地將這段歷史呈現給各位，演員們和工作人員都努力研究進行拍攝，希望大家都能期待本作，很期待能在海上與觀眾們見面，請大家多多支持《韓山島海戰》！」