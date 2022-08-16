悠遊咖公司16日舉行悠遊20 「加植你的美好生活」記者會，邀請歷任台北市長出席，前總統馬英九（中）、前台北市長郝龍斌（中左）、台北市長柯文哲（中右）等人出席慶祝活動。（陳信翰攝）

悠遊卡發行今年屆滿20年，為了慶祝悠遊卡20歲生日快樂，悠遊卡公司舉辦一系列線上線下活動，回顧過去20年悠遊卡的重要里程碑，也揭櫫悠遊卡未來20年的願景。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡多年來數位轉型有成，立足20週年的基石，未來的願景將朝服務客戶的「人生旅程」及「減碳永續」努力。

20年來，悠遊卡陪伴全國民眾搭乘大眾運具的每一趟旅程，從一開始整合多種運具的交通票證，到可以在超商超市、微店商圈消費的電子錢包，乃至於開發電子支付業務「悠遊付」，提出「一卡一付」的支付新概念。悠遊卡經歷20年的發展，至今發卡量已超過1億張、流通卡數超過9400萬張，穩居市場第一，即使面臨多卡競爭的挑戰，在台北捷運的市占率依舊超過9成，可使用的場域早就跨出雙北，全國都可暢行無阻。

今年悠遊卡繼續向外擴張，獲得金融監督管理委員會核准，成為台灣首張可以跨境消費的儲值卡，讓沒有信用卡的民眾，也可以享受不帶錢包的無現金支付。

除此之外，悠遊卡20年來也展現出無限創意，包括悠遊聯名卡、電信悠遊卡、悠遊手錶、SamsungPay悠遊卡等，在在展現了卡片各種不同的面貌，3D造型悠遊卡更是引發市場旋風，從美少女戰士、乖乖、DS4到各種懷舊商品，進一步讓悠遊卡從單純的交通票證，化身為具有收藏價值的逸品。

為了讓民眾更能親身體會悠遊卡對於綠色生活的倡議，悠遊卡公司推出線上遊戲「減碳大富翁」及線下展覽「加植你的美好生活」，邀每位朋友一起為地球永續盡一份心力，培養「減碳」成為一種理所當然的生活態度。

自8月11日10時起，「減碳大富翁」遊戲在悠遊付APP正式上線，悠遊付會員透過名下悠遊卡搭乘不同大眾運具的比例、使用小額消費的次數，演算出屬於自己的「未來植物」，並可透過搭乘大眾運具所換算的減碳里程，獲得相對應的骰子，在遊戲中逐格前進，經過「機會」、「命運」、「企業」、「加植美好生活卡」等關卡時，可以獲得消費回饋券、植物能源，甚至有機會抽到由藝術家親手設計、獨一無二版本的特製悠遊卡。

透過在悠遊付APP中特別新增的「悠遊減碳專區」，你也可以知道在使用悠遊卡的過程中，已經幫地球減輕了多少碳排的負擔，相當於減少使用了多少個塑膠杯、多少雙免洗筷，且在線下交易與線上遊戲之間，有了一起讓地球更永續的羈絆。

陳亭如表示，用一個簡單的｢嗶卡｣動作，就可以成為低碳生活的一份子，比起私人運具，搭乘大眾運具日積月累省下的碳排放量超乎你的想像，悠遊卡加值你的美好生活，現在開始邀請每位卡友加「植」美好的地球。

悠遊卡公司總經理邱昱凱也呼籲，透過悠遊卡的紀錄，可換算成民眾搭乘大眾運具所減少的碳排放量，響應聯合國ESG永續方案，企業也能共同響應，與悠遊卡公司一同推出兼顧節能減碳與員工照顧的解決方案。