桃園在地主廚江文凱（左）與客家局副局長戴興達（右）介紹菜色。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府客家事務局舉辦2022桃園月光團圓音樂宴，將於9月3日在新屋范姜老屋登場，今公布由主廚江文凱操刀設計的菜色，使用桃園在地食材展現客家風味，共開70桌提供民眾報名認桌，8月23日截止，只要花費2000元就能吃到價值6000元的料理，提前歡度中秋。

客家局日前推出桃園客家美食網站，網羅市內67間餐廳，加強推廣在地客家美食，桃園月光團圓音樂宴活動已舉辦7年，去年約1100人參與。客家局副局長戴興達表示，第8屆以「養生客家」為主題，食材挑選永安鮮魚、新屋鵝肉、龍潭龍泉茶、觀音蓮子與南瓜等，由在地主廚江文凱設計客家宴席。

往年月光團圓音樂宴都是一開放報名就秒殺額滿，今年延續去年方式，先開放民眾線上報名認桌，再抽出幸運兒，即日起可線上認桌至8月23日，24日以線上直播抽籤，只需繳交2000元就能享用高CP值料理，是不少在地人都會手刀報名的活動。

江文凱介紹，全席共有14道菜，包括「桃園結義客家情」、「月伴觀音金荷盅」、「大溪鴛鴦映光輝」、「蘆竹書香及第票」與「老饕客家鹹豬肉」等，此外還有2組票選菜色，A組為金瓜炒米粉與酸菜肚片湯、B組則是客家炒粄條和福菜肉片湯，得票數高的會作為當天加碼菜色。

客家局補充說明，第2波票選在活動當天進行，參與民眾可選出心目中的經典客家料理，有機會獲得限量好禮。若沒抽中的人也別灰心，9月3日至10月31日期間，只要出示桃園客家美食網站的電子護照至指定餐廳，也能以優惠價享用今年桃園月光團圓音樂宴的餐點。