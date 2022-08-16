距離九合一選舉剩約3個月，桃園市長選戰一役，民進黨於12日倉促換將，由立委鄭運鵬代替新竹市前市長林智堅出馬競選，也傳出前立委鄭寶清將登記參選桃園市長。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋今（16）日在臉書曝光14年前的「扁案」，直言「當時的民進黨還有良知與良心」，引發討論。

謝克洋指出，據傳鄭寶清將登記參選桃園市長，他對於鄭寶清的勇氣與膽識感到佩服，也感嘆現在的民進黨已經跟過往大不相同。謝克洋更挖出14年前新聞，「在2008年時，陳水扁身陷洗錢風暴中，重擊了當時的民進黨，事後陳水扁於八月十五日臨時中常會開始前發出退黨聲明，蔡英文率領中常委們向支持者還有社會大眾道歉，當時的民進黨還有良知與良心，不會為了護短而硬拗到底」。

謝克洋說，今天的民進黨為了林智堅的論文風波，不惜與台灣大學對幹，甚至連總統蔡英文都「下令」要同仁相信林智堅是清白的，逼得整個黨都要指鹿為馬，要全黨同仁全力瞎挺到底。鄭寶清出來參選，代表的是民進黨最後的良知，謝克洋呼籲，「綠營的支持者別再盲目瞎挺一個挺抄襲的候選人，因為他們為了權力已經失去如何理性思考，真正疼惜民進黨的朋友請用選票支持鄭寶清，讓鄭寶清知道他不孤單」。