今年「半島歌謠祭」很時尚，由華裔設計師Daniel Wong設計走秀服飾，並公開徵選模特兒，於10月以時裝秀《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》呈現傳統文化新面貌。（謝佳潾攝）

今年「半島歌謠祭」很時尚，由華裔設計師Daniel Wong設計走秀服並公開徵選30名模特兒，於10月以時裝秀《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》呈現傳統文化新面貌，創新發想吸引4至58歲等230人報名，各個使出渾身解數爭入圍。

隨著疫情趨緩，恆春半島年度盛事「半島歌謠祭」也強勢回歸，繼3月由藝人小嫻與傳藝師、學生等千人傳唱唱響百年古城後，10月還將結合時裝秀《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》展開有別以往的盛典方式，透過時尚讓外界對傳統文化產生新鮮感。

屏縣府文化處指出，半島歌謠祭是以傳統民謠為基底，融合表演藝術、流行、爵士、交響樂等多元曲風的大型慶典，因此今年特別邀請曾任精品品牌Versace的華裔印花設計師 Daniel Wong合作打造時尚大秀，且除安排專業模特兒走秀外，還公開徵選30人一同參與。

文化處表示，這場時尚秀是希望讓素人模特兒展現自信，就像每個人都能藉由傳唱民謠表現自我，而徵選訊息一公告後，報名超踴躍，共吸引230人報名，報名者來自四面八方，有童言童語的4歲小朋友，有為找回自己的全職媽媽，還有自信十足母子檔，各個使出渾身解數爭入選。

「很難抉擇！」Daniel Wong笑說，每位參賽者都好優秀，尤其是有才藝表演的小朋友，也許他們的表演看起來專業度不是很足，但認真與努力絕對是百分百，他們實在是太投入了，讓評選們在抉擇時很頭痛，差點想要放寬入選名額。

Daniel Wong介紹，《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》是融合海洋、風、島嶼等3方面闡述恆春之美，並將遊子與海的漂流之情，風吹與月琴的溫柔之美，蝴蝶蘭與島嶼的綻放浪漫，在現場透過民謠改編的老調新聲LIVE BAND以音樂會方式演出，讓民謠文化保有傳統又很時尚。